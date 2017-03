artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Der überraschend starke Sturm hat am Sonnabend in Oberhavel zu 57 Einsätzen der Rettungskräfte geführt. Feuerwehr und Polizei waren zwischen 12 und 17 Uhr pausenlos im Einsatz.Laut Jens Stabenow von der Leitstelle Eberswalde verteilten sich die Einsätze relativ gleichmäßig auf den gesamten Kreis.

Von der Baustelle gefegt: An der Oranienburger Gartenstraße stürzten Bauteile von einem Rohbau herab. © privat

Trotz einer Vielzahl umgestürzter Bäume wurde nur eine Person leicht verletzt. Gegen Mittag hatten Windböen an der Havelhausener Brücke in Borgsdorf mehrere Bäume entwurzelt, die auf dem dortigen Campingplatz Autos und Wohnanhänger beschädigten. Dabei wurde ein Frau leicht verletzt, die sich im Vorzelt befand, als ein Baum auf ihren Wohnwagen stürzte.

Zu Straßensperrungen kam es ab 12.45 Uhr unter anderem auf der Landstraße L 21 am Ortsausgang Liebenwalde und am Abzweig nach Rehmate bei Zehlendorf. Ein umgeknickter Baum versperrte zudem die Elfriedestraße in Hohen Neuendorf.

Aus dem Geschäftshaus an der Ecke Bernauer/Lehnitzstraße in Oranienburg drückte der Sturm mehrere Fensterscheiben heraus. Auf einer Baustelle an der Gartenstraße lösten sich Mauerteile.

Im S-Bahn- und Regionalverkehr kam es laut der Deutschen Bahn in Oberhavel zu keinen Einschränkungen. Der 40-Minuten-Verkehr auf der S8 nach Birkenwerder sei nicht auf den Sturm zurückzuführen gewesen.