Australischer Teenager bei Mutprobe von Krokodil gebissen

Cairns (dpa) In Australien hat ein Krokodil einen Teenager attackiert und ihm beinahe den Arm abgerissen. Der 18-Jährige war nach Angaben von Rettungskräften in der Nacht zum Sonntag in der Stadt Innisfail für eine Mutprobe in einen Fluss mit Krokodilen gesprungen.