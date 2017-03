Karlsruher SC 0:3 gegen Düsseldorf

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (dpa) Für den Karlsruher SC wird die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer bedrohlicher. Die Elf von Mirko Slomka verlor am Sonntag nach einem schwachen Auftritt mit 0:3 (0:2) gegen Fortuna Düsseldorf und ist am 25. Spieltag erstmals in dieser Saison Tabellenletzter.