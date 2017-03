artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Unionsfraktionschef hat den neuen SPD-Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz vorgeworfen, inhaltliche Positionen bewusst zu vermeiden. „Außer wolkigen Überschriften hat der Kandidat der SPD immer noch nicht viel zu bieten“, sagte Kauder in einem Interview der „Märkischen Oderzeitung“ (Montagausgabe). „Wir scheinen weiterhin bis Sommer warten zu müssen, bis er erklärt, mit welchen konkreten Maßnahmen er seine Ankündigungen in die Tat umsetzen will.“

artikel-ansicht/dg/0/1/1560504/

Schulz war vom SPD-Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Sigmar Gabriel an der Spitze der Partei gewählt worden. Kauder griff Schulz an, weil er sich in seiner Rede gegen Steuersenkungen ausgesprochen hatte. „Wenn ihm aber so sehr an Gerechtigkeit liegt, dann erschließt sich mir nicht, wie er gegen eine steuerliche Entlastung der hart arbeitenden Menschen eintreten kann.“ CDU und CSU jedenfalls würden den Menschen nach der Wahl das Steuergeld zurückgeben, das der Staat infolge der guten wirtschaftlichen Entwicklung mehr eingenommen hat und auf das er dank einer soliden Haushaltspolitik verzichten kann. „Wenn Schulz seine Forderungen nach einem Verzicht auf Steuersenkungen mit nötigen Investitionen in Bildung und Infrastruktur begründe, dann könne er nur sagen: „Das Geld für diese Investitionen haben wir schon längst bereitgestellt.“