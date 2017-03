Busfahrerin angegriffen und verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am helllichten Nachmittag ist eine Busfahrerin in Waidmannslust angegriffen und verletzt worden. Die 43-Jährige hatte am Samstag an der Endstation der Linie 222 gehalten und die Fahrgäste aussteigen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei begann eine Vierer-Gruppe, sie anzupöbeln. Als die Fahrerin sich das verbat, schlugen zwei der Männer sie zu Boden. Sie erlitt Verletzungen an Kopf und Nacken und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten.