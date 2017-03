artikel-ansicht/dg/0/

Mainz (dpa) Schalke hat das Auswärtsspiel bei Mainz mit 1:0 gewonnen. Drei Tage nach dem Weiterkommen in der Europa League setzten sich die Gelsenkirchener heute bei den Rheinhessen durch und bescherten ihrem Sportchef Christian Heidel eine erfolgreiche Rückkehr in die alte Heimat. Schalke liegt damit nur noch vier Punkte hinter dem Tabellensechsten Köln. Mainz dagegen muss in der Tabelle nach unten schauen: Nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch zwei Punkte.