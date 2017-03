Das Land muss selber kaufen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Brandenburgische Äcker sind bei Spekulanten begehrt. In Zeiten, in denen die Nachfrage nach Rohstoffen steigt, ist die Rendite verlockend. Selbst Großkonzerne wie Vattenfall greifen zunehmend nach Land, um schnell wachsende Bäume zu pflanzen, die sie dann auch schnell wieder in Kraftwerken verheizen wollen. Dieser Trend wird noch zunehmen, während die Bodenpreise weiter steigen. Seit 2007 haben sie sich fast verdreifacht.

Für Junglandwirte und Ökobetriebe, die in der Heimat ein Feld bewirtschaften oder Bio-Rinder auf der Weide grasen lassen wollen, sind die Preise nicht mehr zu bezahlen. Dabei klagen Bio-Märkte in Berlin regelmäßig darüber, dass nicht genug Waren in Brandenburg produziert werden.

Stattdessen kommen vermehrt westliche Agrarindustrielle zum Zug, die auch in Polen und Rumänien das höchste Gebot abgeben. Gegen diese Entwicklung kann Potsdam wenig ausrichten. Es sei denn, das Land nimmt sein eigenes Vorkaufsrecht in Anspruch. So könnte es die Agrarflächen in kleineren Teilen an heimische Interessenten weiterverkaufen oder verpachten. Das wäre auch im Interesse der in der Fläche so überlebenswichtigen Dorfgemeinschaften, in die sich Bodenspekulanten ganz sicher nicht einbringen. Maria Neuendorff