Trump kann auch normal

(MOZ) Zwischen Angela Merkel und Donald Trump war nur wenig Herzlichkeit zu spüren. Oder vielleicht doch ein bisschen? Oder konnte man doch sogar herzliche Abneigung erkennen? Wohl selten wurde so viel Kaffeesatz-Leserei betrieben wie im Nachgang dieses Treffens in Washington - bis hin zur Frage, ob Trump jetzt Merkel den Handschlag verweigert hat und was das zu bedeuten hat. (Vorher nutzte er übrigens bereitwillig jede Gelegenheit.)