In den dunklen Kanälen des Internets

artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Wer keinen Geschmack daran findet, einen blutenden abgehackten Finger in Nahaufnahme zu sehen, sollte an diesem Sonntag den Kieler "Tatort: Borowski und das dunkle Netz" nicht einschalten. Brutale Gewalt, mit schwarzem Humor in Szene gesetzt, und sarkastische Dialoge prägen diesen in verschiedener Hinsicht außergewöhnlichen "Tatort".