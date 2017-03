Ballett und Bossa Nova in Hangelsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Wenn auch schon das Wetter grau war, machten es sich die Hangelsberger und ihre Gäste im Bürgerhaus umso schöner. Beim Tanz in den Frühling kamen am Sonnabend rund 80 Besucher und erlebten einen geselligen Nachmittag mit viel Musik.

Von Frühling war am Nachmittag wettertechnisch nicht viel zu spüren. Stattdessen tobte ein Sturm über die Region und peitschte auch in Hangelsberg die Blätter der sich biegenden Bäume rege über die Straßen. Davon unbeeindruckt füllte sich der Saal des Bürgerhauses mit gut 80 Besuchern. Die vom Wind durchgeschüttelten Frisuren wurden gerichtet, die Regenschirme zur Seite gestellt und sich an die Tische gesetzt. Davon gab es etliche, in langen Tafeln aufgebaut und in gelbleuchtenden Farben auch frühlingshaft dekoriert. Das Team der Interessengemeinschaft (IG) Hangelsberg hatte wieder schon am Freitagabend mit zehn Mann eine tolle Vorarbeit geleistet.

Dennoch war dieses Mal etwas anders: Die IG-Chefin Maria Ludochowski fehlte krankheitsbedingt, hatte die Organisation in die Hände von Karin Knuth gegeben. Natürlich ließ es sich die Hangelsbergerin nicht nehmen, vom Krankenbett via Telefon den Besuchern übers Mikro von DJ Uwe Schädler (Fun Diskothek) als Überraschung zur Eröffnung ein paar Grußworte zu übermitteln. "Ich wünsche allen ganz viel Vergnügen", so Ludochowski. Sie dankte auch ihrem Team für die Blumen zur Genesung. Im Namen der IG Hangelsberg begrüßte dann Karin Knuth alle Gäste im Saal. "Möge dieser Tag für alle angenehm und zum Erlebnis werden." Gekommen waren die 80 Besucher - obwohl offen für alle Altersklassen waren es vorrangig ältere Semester - aus Hangelsberg, Grünheide, auch Fürstenwalde, Schöneiche, Mönchwinkel und sogar Woltersdorf. Letztere hatten vom Tanz in den Frühling aus der MOZ erfahren.

Einen Blumenstrauß überreichte Karin Knuth zu Beginn an Horst Schwarz, der mit seiner Frau die Aktion wieder toll unterstützt hatte. Sie selbst bekam auch Blumen für die Organisation und weil sie wieder 50 Karten selbst verkauft hatte. "Das Radeln zu den Leuten ist für mich eine Herzensangelegenheit und gleich auch noch ein bisschen Sport", so die 75-Jährige.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken - die Mönchwinkler Gruppe hatte allein drei Kuchen zugeliefert - gab es wieder etwas Kultur. Etliche Kinder und Mädchen der Erkneraner Ballettschule Balancé tanzten verschiedene Stücke in tollen Kostümen. Das wurde mit viel Applaus honoriert. Zu sehen war dabei auch die Darbietung zum "Kanon in D", mit dem die Tänzerinnen Himmelfahrt beim Bundesvergleich von "Jugend tanzt" in Paderborn antreten werden.

Dann war endlich Zeit für die Besucher, selbst in den Frühling zu tanzen. Passend dazu war die Sonne zurückgekehrt, der Sturm hatte sich gelegt. Schon bei "Tulpen aus Amsterdam" als Einstieg drängten sich viele Ehepaare, aber auch zusammen tanzende Frauen, auf dem Parkett. "Ich passe mich dem Publikum an", sagte DJ Uwe Schädler und griff zur Bossa-Nova-CD. Bis in den Abend hatte er gut zu tun, ebenso das Team vom Forsthof, das alle Besucher mit Getränken und einem kleinen Imbiss versorgte. Zufrieden war Karin Knuth mit der Veranstaltung allemal. Sie war nach dem Weihnachtsbaum-Verbrennen im Januar die zweite große Aktion der IG Hangelsberg in diesem Jahr. Noch folgen werden ein Trödelmarkt (20. Mai), aber auch das Sommerfest, die Pflanzenbörse und Kabarett im Herbst sowie der Adventsmarkt im Dezember.