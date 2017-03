Golzows sportliche Amtsfeuerwehr feiert

artikel-ansicht/dg/0/

Die Feuerwehrleute aus dem Amtsbereich Golzow sind sportlich spitze. Und um den Feuerwehr-Nachwuchs brauchen sich die politisch Verantwortlichen keine Sorgen zu machen. Sie sollten vor allem für gute materielle Bedingungen für die Rettungskräfte sorgen. Diese Botschaft ging am Sonnabendabend vom Amtsfeuerwehrball in der Oderbruchhalle aus.

Zu dem begrüßte zunächst der Hauptamtsleiter der Amtsverwaltung, Guntram Glatzer, die Vertreter aus allen neun Ortsfeuerwehren und ihre Partner sowie die Ehrengäste: Neben Bürgermeistern der Amtsgemeinden vor allem der neue Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy. Er war erstmals in der neuen Funktion aus Altlandsberg ins Oderbruch gekommen. Ein guter Bekannter war den Golzower Floriansjüngern hingegen der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Hans-Dieter Kanzia.

Seit der Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF/W an die Zechiner Feuerwehrleute vor Weihnachten seien alle neun Ortsfeuerwehren mit modernen Löschfahrzeugen ausgestattet, konstatierte Guntram Glatzer. 75 000 Euro hatte das Amt sich die Anschaffung kosten lassen.

Nach "langem Ringen" sei nun die Förderung einer Feuerwehrgarage für die Genschmarer Ortswehr noch in diesem und des Baus des Manschnower Depots ab dem kommenden Jahr in Aussicht gestellt worden, teilte der Vertreter der Amtsverwaltung voller Freude mit. Als größeres Vorhaben für dieses Jahr nannte Glatzer zudem die Umstellung auf digitale Meldeempfänger.

Wie Guntram Glatzer feierte auch Amtsbrandmeister Andreas Zwick in seiner Ansprache die Erfolge der Feuerwehrsportler aus dem Amtsbereich. Schließlich besteht das Team MOL, das im vorigen Jahr in Rostock mit einem neuen deutschen Rekord den Titel des Deutschen Meisters im Löschangriff holte, mehrheitlich aus Wettkämpfern aus dem Amt Golzow. Glatzer und Zwick wünschten dem Team MOL für die Feuerwehrolympiade im österreichischen Villach Mitte Juli viel Erfolg.

An den neuen Kreisbrandmeister gewandt, betonte Andreas Zwick: Auf die Aktiven in den neun Ortswehren im Amt Golzow könne er jederzeit zählen. Sie seien voll einsatzbereit, wovon die 49 Einsätze im Vorjahr kündeten: Elf waren Brandeinsätze, zu denen insgesamt 219 Feuerwehrleute ausrückten, bei 38 Einsätzen handelte es sich um technische Hilfeleistungen. Bei denen waren insgesamt 489 Einsatzkräfte ehrenamtlich tätig.

Um den Anforderungen stets gewachsen zu sein, wird Weiterbildung in der Amtsfeuerwehr groß geschrieben. Elf junge Feuerwehrleute absolvierten 2016 die Grundausbildung, je vier die Weiterbildung zum Truppführer und Sprechfunker. Es gibt zudem drei frischgebackene Maschinisten und acht neue Kettensägeführer in der Amtswehr.

Auf einen kommt jetzt die Weiterbildung zu - auf Candy Böhlke. Der 28 Jahre junge Feuerwehrmann wurde am Sonnabend offiziell zum neuen Ortswehrführer der Manschnower Feuerwehr berufen. Die Berufung gilt zum 1. März für zunächst zwei Jahre. Böhlke tritt die Nachfolge von Oliver Graf an, der sein Amt zu Jahresbeginn aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Es sei im Vorjahr gelungen, weitere Mitstreiter für die beiden Jugendfeuerwehren in Golzow und Manschnow zu gewinnen, berichtete der Amtsbrandmeister am Sonnabend stolz: 44 Mädchen und Jungen werden von engagierten Jugendwarten und Betreuern, die im Vorjahr rund 1900 Stunden in diese Arbeit investierten, auf den Dienst in der Feuerwehr vorbereitet. Auch der Nachwuchs in der Amtsfeuerwehr ist schon sportlich erfolgreich, was die Qualifizierung für die Landesmeisterschaften in diesem Jahr zeigt.

Bevor Feuerwehrleute für langjährige treue Dienste und besondere Leistungen geehrt und befördert wurden, dankte Guntram Glatzer sowohl den drei Mitgliedern der Amtswehrführung - neben Sebastian Zwick Sven Henze und Marco Zich - sowie seiner Kollegin Jaty Stamnitz. Die Gorgasterin habe die Verantwortung für die Betreuung der Feuerwehren in der Verwaltung nahtlos von Andrea Lehmann übernommen und sich das Vertrauen und die Anerkennung der Feuerwehrleute erarbeitet, lobte der Amtsleiter. Jaty Stamnitz nehme derzeit an der Ausbildung zur Truppfrau teil, informierte Glatzer.

Nach dem offiziellen Teil waren die Ball-Teilnehmer ans Büfett eingeladen. Später gab es noch eine Travestie-Show.