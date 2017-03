Probe-Schlüsselloch-OP an der Kiste

artikel-ansicht/dg/0/

Krebserkrankungen im Darmbereich nähmen bei Männern wie Frauen zu, erklärt der leitende Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie im Krankenhaus Stephan Krüger und verweist auf Zusammenhänge mit veränderter Lebensweise - viel Fleischkonsum und Übergewicht. Rund 85 Neuerkrankungen gebe es im Jahr. Da Vorstufen wie Adenome oder Polypen keine Beschwerden verursachten, sei für Betroffene nichts zu spüren. Deshalb rät Krüger zur Vorsorge, zur Koloskopie (Darmspiegelung), die in der Regel ab dem 55. Lebensjahr von den Krankenkassen bezahlt wird.

"Die Untersuchung ist vielleicht nicht schön, aber auch längst nicht so schlimm, wie mache Leute denken", sagt der Mediziner. Am unangenehmsten sei aus seiner Sicht das Abführen am Tag zuvor. Der "Gewinn" für den Patienten sei viel Größer als das Risiko. Bei rechtzeitiger Diagnose liege die Überlebensrate bei 70 bis 80 Prozent. Und Komplikationen seien "absolute Rarität", so seine Erfahrung.

Wenn alle Bürger ab 55 wie gewünscht alle zehn Jahre zur Koloskopie gingen, müssten die Chirurgen kaum noch eingreifen und wie jetzt jährlich mehr als 70 Fälle von Darmkrebs operieren. Denn es dauert ca. 15 Jahre, bis sich aus einem Polypen Darmkrebs entwickelt. Und wenn die Vorstufe erkannt wird, kann sie in den meisten Fällen durch endoskopische Abtragung beseitigt werden.

Wie das passiert, konnten sich Interessierte in Beispielfilmen ansehen. Der Elektronikmarkt Medimax hatte dem Team dafür eigens einen großen Bildschirm zur Verfügung gestellt. "Mal was Anderes als immer das begehbare Darmmodell", kommentierte Krüger. Er hatte überdies eigenes - wenn man so will - Handwerkszeug dabei, einen Laparoskopieturm und OP-Instrumente. "Ist natürlich ein altes Modell. Die neueren haben größere Bildschirme und HD-Auflösung", verriet er. Auch mit dem Vorläufer konnte indes verdeutlicht werden, dass der Chirurg bei den Laparoskopien zum Beispiel an Gallenblase, Magen, Blinddarm, Leisten aber eben auch am Darm nicht mehr auf den Patienten, sondern auf den Bildschirm guckt.

Wer wollte, konnte es selbst einmal die Schlüsselloch-OP mit Kamera, Greifer und anderen Instrumenten versuchen: In einer Kiste waren Gummibärchen verteilt, die es aus der Tüte zu holen oder zu zerteilen galt. "Es braucht sicher sehr viel Erfahrung, damit nichts kaputt geht", bescheinigte Peter Hanke aus Strausberg, nachdem er es probiert hatte. Kinder und Computerspieler hätten beim Umdenken zwischen dreidimensionalem Hantieren und zweidimensionalen Bildern Vorteile, bemerkte Krüger. "Ich selbst spiele aber nur Solitär", sagte er. Die kleinen Schnitte hätten jedenfalls den Vorteil, dass es weniger Wundschmerz und bessere Heilung gebe. Peter Hanke bestätigte das aus eigener Erfahrung: "Ist eine feine Sache. Man ist schneller wieder auf den Beinen."

Zudem wurden im Handelscentrum Informationsmaterialien zum Darmzentrum verteilt, in dem Chirurgen und Internisten mit ambulant und stationär tätigen Fachärzten, Psychologen, Rehakliniken und Selbsthilfegruppen der Region zusammenarbeiten. Jährlich werden in dem Netzwerk auch etwa 4500 Koloskopien vorgenommen.