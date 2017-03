Umstürzender Baum tötet Frau

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Zäckericker Loose (MOZ) Sturmböen haben am Sonnabend im Oderland zahlreiche Bäume umgeknickt. In Zäckericker Loose stürzte gegen 14.30 Uhr eine Pappel auf ein fahrendes Auto und tötete die Fahrerin, eine 73 Jahre alte Frau aus Altranft.

Den Feuerwehrleuten aus Neurüdnitz, Neulewin und Altreetz bot sich ein grauenhaftes Bild. Eine riesige Pappel mit einem Stammdurchmesser von 1,50 Meter hatte den Kleinwagen unter sich begraben. Die Autofahrerin dürfte sofort tot gewesen sein, schätzte Andreas Dewitz, stellvertretender Amtsbrandmeister des Amtes Barnim-Oderbruch ein. Sie hatte keine Chance. "Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort", so der erfahrene Feuerwehrmann.

Die 73- Jahre alte Frau, die allein im Auto saß, sei mit Zweitwohnsitz in Altranft gemeldet gewesen und alleinstehend, bestätigte ein Polizeisprecher am Sonnabendabend. Sie stamme aus dem Raum Dresden, wo die Polizei noch am Unglückstag nach möglichen Angehörigen suchte.

Weil die Einsatzkräfte aus dem Oderbruch-Dörfern mit ihren Kettensägen alleine keine Chance hatten, wurden zusätzlich die Freiwilligen Feuerwehren Bad Freienwalde und Altranft angefordert. Die Feuerwehrleute vor Ort hätten den Stamm in kleinere Stücke zersägt. "Wir haben den Baum mit Luftkissen um 60 bis 70 Zentimeter angehoben", berichtete René Erdmann, Stadtbrandmeister der Bad Freienwalder Feuerwehren, der den Einsatz übernommen hatte. Danach sei das Auto mit der Seilwinde des Rüstwagens unter dem Baum hervorgezogen worden. Anschließend seien das Dach und Türen entfernt worden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Leichnam der Frau bergen. Die Kriminalpolizei sei ebenfalls eingetroffen, so der Bad Freienwalder Stadtbrandmeister.

Von den Feuerwehrleuten, die zuerst den Unfallort erreichten, erlitt eine Frau einen Schock. Ein Seelsorger aus Wriezen betreute sie. Darüber hinaus führten Andreas Dewitz und die anderen Feuerwehrleute Nachgespräche, um den Einsatz zu verarbeiten. "So häufig werden wir nicht mit Todesfällen konfrontiert", sagte Andreas Dewitz.

Die beiden anderen Einsätze zur Beseitigung von Sturmschäden verliefen glimpflich. Die Feuerwehren des Amtes wurden wegen umgestürzter Bäume nach Güstebieser Loose und Bliesdorf -Sophienstädt gerufen.

Der Sturm sorgte für Stromausfall in Dannenberg. Infolgedessen geriet eine Heizung in einem Doppelhaus außer Kontrolle, berichtete Mario Sarre, stellvertretender Amtswehrführer des Amtes Falkenberg-Höhe und Löschzugführer des Löschzuges I. Der Kessel brannte und aus den Leitungen trat Dampf aus. Die Alarmierung lautete jedoch "Gebäudegroßbrand", weshalb auch die Bad Freienwalder Feuerwehr alarmiert wurde. Diese könnte jedoch gleich wieder abrücken und wurde dann nach Zäckericker Loose gerufen. Die Feuerwehr habe brennbares Material aus dem Kessel herausgeholt und die Heizung stromlos geschaltet,so Mario Sarre.

Der Sturm knickte und entwurzelte zahlreiche Bäume. Die Feuerwehren Falkenberg, Beiersdorf und Freudenberg mussten Bäume und Äste von Straßen und Wegen entfernen. Der Sturm habe den Feuerwehren viel Arbeit beschert, bestätigte der stellvertretende Amtswehrführer.

Zwei Einsätze vermeldete Wriezens Stadtbrandmeister Thomas Keil. Ein großer Baum sei auf die Steuerstraße in Wriezen gekippt und musste weggeräumt werden. Der zweite Sturmschaden sei im Bereich Rathsdorf/Neugaul gewesen.

Die Polizei im Landkreis rückte zu 16 Einsätzen aus. Auch der Barnim blieb nicht verschont. Im Biesenthal hob der Sturm das Dach eines Unterstands an und wehte es auf ein Firmengelände, wo es drei Autos beschädigte. Der Schaden beträgt 20 000 Euro