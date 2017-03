Praktische Tipps vom Hundeversteher

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Was braucht mein Hund zum Glücklichsein?" - am Freitagabend drehte sich auf dem AWO-Erlebnishof Beeskow unter dieser Überschrift alles um das harmonische Zusammenleben dieses Haustiers mit dem Menschen. Zehn Hundebesitzer waren zu einem kurzweiligen Seminar mit Vorführungen gekommen.

"Schwanz hoch, Kopf hoch - da sieht man doch, dass der Hund Spaß hat", kommentierte der Hundepsychologe Lutz Hehmke eine Übung, die von seiner Partnerin Simone Hörnicke vorgeführt wurde. Die Hundetrainerin und er gehören dem vor 15 Jahren gegründeten Verein "LittleBigDogs" (dt.: "kleine große Hunde") an, der mit 23 Mitgliedern einen Hundeplatz in Berlin-Malchow betreibt. Beide waren nun schon ein zweites Mal zu einem Seminar auf dem AWO-Erlebnishof Beeskow.

Simone Hörnickes Vorführhunde erledigten vorbildlich ihre Aufgaben. Sie reagierten auf Gesten, als es darum ging, einen ihrer Vierbeiner mal rechts und mal links um eine bunte Tonne laufen zu lassen, sie konnten ihren Impuls zurückhalten, als ihnen ein Leckerli vor das Maul gehalten wurde, und sie erschnüffelten zuverlässig auf verschiedene Weise versteckte Belohnungshappen, welche die Trainerin immer in einer großen Umhängetasche bei sich trug.

Das Kernthema des Seminars, das von Lutz Hehmke geleitet wurde, drehte sich um die art- und typengerechte sowie die individuelle Beschäftigung des Hundes. Das verbildlichte der Hundepsychologe anhand einer Pyramide, deren Basis mit den lebenswichtigen Dingen, wie Wasser, Futter, ausreichend, also bis zu 18 Stunden Schlaf, besetzt ist. "Daran denken alle Hundebesitzer, aber die Frage "Was machen sie gern' an der Spitze der Pyramide wird oft nicht gestellt", weiß er. "Viele vergessen, dass der Hund einen Kopf hat, der beschäftigt werden will."

Was alle zweibeinigen Teilnehmer als Erkenntnis mitnehmen konnten, war, dass der Hund motiviert werden muss, "damit er auch das gern macht, was ihm eigentlich langweilig ist". Dazu gehört zum Beispiel das Bei-Fuß-Gehen. Dazu müssen dem Hund Zuwendung, Vertrauen und Sicherheit gegeben werden, aber es müssen auch Regeln und Grenzen gesetzt werden, damit das Zusammenleben von Mensch und Hund funktioniert. Auch auf Parallelen zum Menschen wies Lutz Hehmke hin: "Der Mensch lernt auch besser mit Lob."

Eine der wichtigsten Funktionen komme dem Vertrauensaufbau zu, denn der Hund kann auch Angst und Stress erleben. Wie man dem Tier die Angst vor einem wackelnden Untergrund und vor dem Laufen in einer Menschenmenge nehmen kann, zeigte er selbst an von Teilnehmern mitgebrachten Hunden. Auch Spaß an Teamarbeit, Aufmerksamkeit des Hundes auf den Hundehalter sowie verschiedene Trainingsmethoden für den Muskelaufbau gehörten zu den Themen.