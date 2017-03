Vom Nerven-Doc zum Händewaschen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) In der Stadthalle wartete am Sonntag für das nass-graue Erkältungswetter das passende Gegenstück: Zum 13. Gesundheitstag kamen geschätzt an die tausend Gäste. Sie besuchten Vorträge sowie fast 50 Infostände. Einige nahmen sogar an Vorsorge-Untersuchungen teil.

Eine lange Schlange bildet sich schon kurz nach der Eröffnung am Vormittag vor dem kleinen Technikraum in der Stadthalle. Das Interesse an der Halsschlagader-Sonographie ist enorm. Fast zwei Stunden wartet Monika Grimm, bis sie an der Reihe ist. "Ich finde es wichtig, zu wissen, ob alles funktioniert", sagt die Erkneranerin.

Thomas Brosch, Chefarzt der Immanuel Klinik Rüdersdorf, untersucht nacheinander die Halsschlagadern der Besucher. Leise gurgelt der Sonograph, dann erfährt Ottmar Becker aus Woltersdorf in dem abgedunkelten Bereich, dass bei ihm im Moment alles in Ordnung ist. Er solle aber in ein oder zwei Jahren eine erneute Vorsorge-Untersuchung machen, so Thomas Brosch. Der Chefarzt gehört zu den langjährigen Gästen beim Gesundheitstag. Nach seinen Untersuchungen wechselt er in einen der beiden Vortragsräume und spricht über das Thema "Schlaganfall - was sind die Zeichen, was gibt es Neues in der Behandlung?"

Fast zwei Dutzend Vorträge haben die ehrenamtlichen Veranstalter um Carina Zwink und ihre Mutter Angela Zwink vom "Verein 425 Kultur Erkner" organisiert. Besonders gefragt sind die Referate der großen Krankenhäuser. Als der Neurochirurg Thomas-Nicolas Lehmann vom Bad Saarower Helios-Klinikum über das Thema "Wenn die Nerven nerven - das Stromnetz im Körper" spricht, "da mussten wir noch zusätzliche Stühle in den Raum räumen", sagt Carina Zwink. Rund 50 Unternehmen und Verbände konnten die Organisatoren für die 13. Auflage des Gesundheitstags gewinnen. Die Angebote an den Ständen sind einmal mehr äußerst bunt gemischt - sie reichen von Senioren-Einrichtungen und Krankenkassen über Heilpraxen bis zum Anbieter von Diäten.

Der Sozialpädagoge Kolja Kaldun versucht Interessierten zu erklären, wie mit Holzschwertern Konflikte bewältigt werden können. Einige Meter weiter analysiert Mitarbeiter Jens Lupke für die Orthopäden des Sanitätshauses Schadock auf dem Laufband seinen eigenen Gang - einmal mit, einmal ohne Einlagen in den Schuhen. Und am Stand des evangelischen Krankenhauses Woltersdorf verteilen die Besucher eine fluoreszierende Creme auf ihren Händen. Sie werden anschließend unter UV-Licht gehalten. Dort wird sofort ersichtlich, an welche Stellen die Creme nicht hingelangt ist. "Handdesinfektion ist ein großes Thema", sagt Abteilungsleiterin Sigrid Schuster, "wir wollen die Gäste sensibilisieren, wo beim Waschen Schwachstellen sind."

Auf einem sogenannten Flex-Gerät des Erkneraner Athletic Parks streckt sich indessen Mario Wuttke unter Anleitung von Thomas Klose. "Bei dem Vorgang wird vor allem das Hüftgelenk mobilisiert und der untere Rücken so entlastet", sagt der Trainer. Für Mario Wuttke wird die ungewohnte Übung überraschend schnell anstrengend. Spontan ist der Erkneraner in der Stadthalle vorbei gekommen. "Die Veranstaltung hier ist durchaus interessant, auch wenn man kein Leiden hat", urteilt er.

Die meisten der oft älteren Besucher sind hingegen nicht das erste Mal beim Gesundheitstag dabei. "Wir beobachten, dass viele sehr gezielt auf einzelne Stände zusteuern oder zu Vorträgen kommen", sagt Carsten Rowald, Vorsitzender des Vereins 425 Kultur Erkner. Eine Umfrage unter Besuchern kann sich Mit-Organisatorin Carina Zwink nun beim nächsten Gesundheitstag vorstellen, "um genauer Interessen und Wünsche der Besucher für kommende Gesundheitstage zu erfragen." Ein großer Trumpf der eintägigen Messe bleibe in jedem Fall erhalten: Es werde auch künftig kein Eintritt erhoben: "Schon weil uns die Stadt Erkner die Halle kostenfrei zur Verfügung stellt", so Carina Zwink.

Übrigens gibt es bereits einen Termin für die 14. Auflage: Am 18. März des nächsten Jahres wird die Stadthalle Erkner wieder ganz im Zeichen der Gesundheit stehen.