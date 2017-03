Zehdenicks Ehrenbürger Heinz Tamm gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Große Trauer um Dr. Heinz Tamm. Der Ehrenbürger der Stadt Zehdenick ist am Freitag im Alter von 94 Jahren verstorben, wie der SV Zehdenick 1920, dessen Ehrenmitglied Tamm war, auf seiner Homepage bekannt gab: "Neben seiner langen aktiven Laufbahn beim SVZ schnürte er sogar bei der Alten Dame Hertha BSC die Töppen. Jedes Wochenende sah man den freundlichen alten Herren auf dem Havelsportplatz, um seiner Leidenschaft nachzukommen, dem Fußball und dem SV Zehdenick. Nun weilt Heinz nicht mehr unter uns. In den schweren Stunden der Trauer möchten wir besonders seiner Familie unser herzliches Beileid aussprechen. Heinz, du wirst uns immer unvergessen bleiben!"

artikel-ansicht/dg/0/1/1560561/

Vor dem Spiel gegen Velten gedachten Spieler, Funktionäre und Zuschauer am Sonnabend dem Verstorbenen. Die Kicker spielten mit Trauerflor. Erst am 28. Dezember vergangenen Jahres war Heinz Tamm anlässlich der 800-Jahr-Feier zum Ehrenbürger der Havelstadt ernannt worden.

Der am 28. August 1922 in Zehdenick geborene Heinz Tamm absolvierte eine Verwaltungslehre in der Stadtverwaltung Zehdenick. Zwölf Jahre lang war er Standesbeamter der Stadt. Von 1960 an bis zum Erreichen des Rentenalters war er Jugendfürsorger. Seine Leidenschaft galt immer dem Fußball. Er errang als erster aktiver Spieler vier Meisterschaften und erzielte 1950 den noch heute gültigen Rekord von 96 Toren. Für die 1. Mannschaft von Hertha BSC stand er 25 Mal auf dem Platz. Verdienste erwarb er sich mit mehreren Büchern zur Zehdenicker Sport- und Fußballgeschichte. 2016 erschien zur 800-Jahr-Feier sein Beitrag zur 100-jährigen Sportgeschichte seiner Heimatstadt Zehdenick, die seit Freitag um ihn trauert.