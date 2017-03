Motoryachtclub ohne Mitgliedersorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn Christian Lucko nicht daheim anzutreffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er in seinem zweiten Wohnzimmer herumwerkelt. Dieses Wohnzimmer befindet sich am Oder-SpreeKanal, genauer gesagt, am Mielenzhafen. Dort hat der Motoryachtclub Eisenhüttenstadt (MYCEH) sein Domizil, und dem gehört Lucko schon seit 49 Jahren an. Seit 18 Jahren ist er Vorsitzender. Kein Wunder, dass das Vereinsgelände sein zweites Zuhause ist. Allerdings ist er dort nicht etwa, um nur zu entspannen, sondern er schraubt, pinselt und schwingt auch mal den Besen. "Bei dem einen Boot muss ich später erst einmal die Löcher zuspachteln", erzählt er, während er gerade eine lockere Türklinke wieder repariert. Jetzt ist die Zeit, die Boote, die sich in Hallen im Winterschlaf befanden, wieder herzurichten und seetauglich zu machen. Schließlich kommt am 22. April der große Kran. Dann werden die Wassergefährte wieder in das Hafenbecken gesetzt. "Die Kleinen können wir selbst über die Slipanlage hereinlassen, und für die Boote bis zu zwei Tonnen reicht auch unserer eigener Kran." Bis Mitte Oktober wird die Saison dann gehen.

In den vergangenen zehn Jahren hat der Motoryachtclub Eisenhüttenstadt an Mitgliedern zugelegt. 43 sind es jetzt. 2007 waren es noch 36. "Jetzt haben wir einen Aufnahmestopp, mehr geht gerade nicht", betont der Vereinsvorsitzende. Lediglich fünf Mitglieder haben kein Boot, teilen sich eins mit anderen oder haben ihr eigenes beispielsweise aus Altersgründen verkauft. "Unser ältestes Mitglied ist 90 Jahre alt, unser jüngstes 38." Für Kinder und Jugendliche ist der Motoryachtclub schlicht nicht attraktiv, weil das Hobby eben auch ein etwas preisintensiveres ist. Der Jahresbeitrag liegt bei 680 Euro. Eine große Summe kann laut Lucko aber auch abgearbeitet werden - denn das Areal muss schließlich gepflegt werden.

Auf dem Vereinsgelände am Mielenzhafen, das in den letzten Jahren durch neue Pachtflächen von der Stadt größer geworden ist, haben auch ein paar Angler sowie der Tauchsportclub Poseidon ihr Domizil. Die Biker, die viele Jahre ebenfalls eine Baracke dort hatten, sind mittlerweile umgezogen.

Neben den eigenen Booten finden in dem Hafen, wo es Stromanschluss und Trinkwasser gibt, auch Skipper von außerhalb Platz. "Wir haben vier Gäste-Liegeplätze", erklärt Christian Lucko. Die meisten Gäste würden zwei bis drei Tage bleiben. Die maximale Liegedauer für sie beträgt aber 14 Tage. Dann wird Platz gemacht für die nächsten. Übrigens sind auch unter den Vollmitgliedern drei Berliner und ein Münchner zu finden. Die lassen ihre Boote in Eisenhüttenstadt überwintern und starten dann von dort aus ihre Touren. Kommen sie beispielsweise nach Müllrose, so hat der Motoryachtclub auch dort einen Stützpunkt mit zwölf Liegeplätzen und einer Steganlage.

Christian Lucko legt Wert darauf, dass es sich beim Motoryachtclub um einen gemeinnützigen Verein handelt. Deshalb ist im Satzungsziel auch festgeschrieben, dass es sich um einen Sportclub handelt, der an verschiedenen sportlichen Wettkämpfen teilnehmen muss. Im landesweiten Fahrtenwettbewerb haben die Eisenhüttenstädter in den vergangenen sieben Jahren immer den ersten Platz belegt. Das heißt, sie sind pro Jahr die meisten Kilometer gefahren, hatten die meisten Übernachtungen auf dem Boot. Da hatten die anderen 50 Vereine das Nachsehen.

"Aber auch der Umweltschutz wird bei uns groß geschrieben", erklärt Lucko. Im Verein würden nur Unterwasseranstrich-Produkte für Boote verwendet, die keine Giftstoffe beinhalten. Und im Herbst, wenn die Boote in einer eigenen Waschanlage sauber gemacht werden, läuft das dreckige Wasser mit beispielsweise Farbpartikeln nicht in den Kanal. Der Dreck wird durch Filter herausgefischt und extra entsorgt.