Pittiplatsch begeistert Kinder in Velten

Velten (HGA) Die Puppenspieler vom Show-Express Könnern bewiesen am Sonnabend ein gutes Gespür für ihr Publikum in der Veltener Ofen-Stadt-Halle. Eine Stunde Pittiplatsch und seine Freunde - das reiche für die allerjüngsten unter den Zuschauern. So hatte es die Truppe am Anfang ihres Auftritts angekündigt, und behielt Recht.