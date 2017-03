Sechsspurig in die Kurve

artikel-ansicht/dg/0/

Die unscheinbare Lagerhalle im Gewerbegebiet lässt im ersten Moment kaum erahnen, was für einen Schatz sie birgt. Doch wer die eiserne Wendeltreppe erklimmt, kommt schnell ins Staunen: Im ersten Stock breitet sich eine Landschaft aus anthrazit glänzenden Fahrbahnen aus. Sechsspurig zieht sich der geschwungene Parcours an der langen Fensterfront entlang und windet sich in steilen Kurven um Gebirgslandschaften. "68,5 Meter, in beide Richtungen befahrbar", sagt Rainer Reif stolz. Er weiß, das sind Eckdaten, die nicht nur kleine und große Autofans begeistern, sondern auch die Augen von Profis zum Leuchten bringen. "Nur in Spanien gibt es noch eine ähnlich große Anlage", sie ist aber nur 65 Meter lang", hat Reif im Internet recherchiert.

Drei Monate hat er mit zwei Freunden an der Anlage gebastelt. "Tag und Nacht", erzählt der 53-Jährige. Die sogenannte Slot-Racing-Bahn haben sie dabei nicht wie bei Carrera-Modellen aus Plastikteilen zusammengesetzt, sondern aus Holz gefräst. So fehlt das typische Rattern. Dafür sind die Fahrzeuge, die per Joysticks über sechs Stromspuren gesteuert werden, auf der glatten Bahn bis zu fünfmal schneller als gewöhnliche Carrera-Autos. Sie werden auch nicht per Magneten auf der Bahn gehalten. "Das sorgt für eine ganz eigene Dynamik und damit für ein besonderes Fahrgefühl", erklärt Reif.

Schließlich geht es um die Kunst des Beschleunigens. Wer zu schnell fährt, dem bricht in der Kurve das Heck aus, der Wagen schleudert gegen Stapel aus alten Mini-Reifen. In einem Regal stehen ganz unterschiedliche Modelle bereit, vom roten Ferrari bis zum gelben Oldtimer. Für 20 Euro können Besucher einen Wagen plus Steuerung leihen und ihn eine Stunde lang über die Piste jagen lassen. Wer sein eigenes Auto mitbringt, zahlt die Hälfte. Auch bei größeren Gruppen reduziert sich der Preis. Eine Anzeigetafel mit Zeitmessung sorgt dafür, dass sich Freunde wie Fremde miteinander messen können.

50 000 Euro hat Reif in die Anlage gesteckt. Über Kindergeburtstage, Firmenfeiern und Junggesellen-Abschiede hofft er nun, einen Teil wieder hereinzubekommen. An einer Bar stehen gekühlte Getränke bereit. Bei Bedarf bietet der Rennbahn-Besitzer, der sei Geld eigentlich mit dem Tönen von Scheiben großer Autos verdient, auch Catering an. Reif hatte auch schon Manager von Autofirmen zu Gast, die bei ihm Team-Building-Abende veranstalteten. Das kann dann schon mal richtig in Sport ausarten. Denn wer gewinnen will, muss beim Flug aus der Kurve um die weitläufige Anlage sprinten, um den Wagen wieder auf die Stromschiene zu setzen. "Da werden dann schnell der Schlipse gelockert und die Schweißflecken auf dem Hemd sichtbar", erzählt Reif lachend.

Mit der Modell-Anlage hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. "Meine Eltern hatten nicht viel Geld. So reichte es nur zu einer Faller-Bahn. Die war zwar liebevoll gemacht. Aber wenn ich die Carrera-Bahnen bei meinen Freunde sah, fand ich das damals natürlich uncool."

Heute baut Reif auch die kleinen Flitzer selbst und hilft gerne Besuchern bei der Montage. "Dabei hatte ich anfangs überhaupt keine Ahnung und zwei linke Hände", gesteht der Berliner. Für Wettkämpfe in verschiedenen Rennklassen gibt es Regeln für Gewicht, Breite und Achsen-Material. Bei Meisterschaften, bei denen sich die Cracks messen, komme es vor allem auf die Konstruktion an, weiß Reif. "Das ist dann eine richtige Materialschlacht wie in der Formel 1."

Sein erstes Rennen fuhr der Berliner vor zehn Jahren in Wolfsburg. Inzwischen ist Reif amtierender Norddeutscher Meister. Seit er im vergangenen Jahr seine eigene Rekord-Strecke eröffnet hat, finden zwei Profi-Rennserien nun auch regelmäßig in Marienfelde statt.

Für geregelte Öffnungszeiten müsse sich das Angebot allerdings erst noch herumsprechen, sagt Reif. Nicht nur unter Vätern und Söhnen. Am 1. April hat sich die erste Damen- Runde zur Rennparty angesagt.

Europe-Raceway, Motzener Straße 36-38. Wer selbst Rennen fahren will oder eine Party plant, muss sich vorher unter der Tel: 030 743 06 510 anmelden. Infos unter www.europe-raceway.com