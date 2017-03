Vollgas über 60 Minuten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560572/

Mal eine Faust geballt, dann gar mal beide Fäuste gen Hallendecke gestreckt: Unions Trainer Tony Palmowske hatte am Sonnabend viel Freude am Spiel seiner Schützlinge. Denn die setzten seine Vorgaben vorbildlich um. "Und das über die hoch konzentriert über gesamte Spielzeit hinweg. Das war von Anfang bis Ende spitze", strahlte der Coach nach der Schlusssirene.

Von der ersten Minute an hatte sein Team die Partie im Griff. Mit einem frühen 3:0-Lauf erarbeiteten sich die Unionerinnen sogleich Respekt beim Gegner. Gar drei Siebenmeter parierte Unions Torfrau Anja Lüdecke zu Beginn. Zweimal kamen die Gäste jedoch zum Nachwurf, der im Netz versenkt wurde. Dennoch zogen die Gastgeberinnen davon (6:2/15.). Und weil die Finowfurterinnen an diesem Tag einen katastrophalen Abschluss als großes Manko offenbarten, hatte Union keine Mühe, sich immer weiter abzusetzen: 9:4 (21.), 12:6 (26.). Sechs Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs waren das Palmowske-Team noch einmal im Angriff. Der Arm der Schiedsrichter ging hoch. Der Abschluss musste her. Janine Müller hämmerte den Ball aus dem Rückraum auf die Sekunde in den oberen Torwinkel. Die 18-Jährige, die den SV Union zum Saisonende verlässt (siehe Interview unten), traf zum 13:7-Pausenstand.

Mit zwei Zeitstrafen hatten die Unionerinnen zu Beginn der zweiten Halbzeit zu kämpfen. Mit Wibke Rupertus hatten sie jedoch eine Kämpfernatur und Antreiberin par excellence in ihren Reihen. Meist bildete Rupertus zusammen mit Antonia Köhler und Katrin Ulmer ein für den Gegner unüberwindbares Abwehrbollwerk im Zentrum.

Darüber hinaus schwang sich Köhler im zweiten Durchgang auch im Angriff zur wichtigen Stütze auf. Zweimal übernahm sie erfolgreich den Job von Caroline Müller am Siebenmeter-Punkt, weil die zuvor selbst gefoult worden war. Und Köhler wurde zudem auch am Kreis gesucht und gefunden. Beim Zwischenstand von 16:9 (37.) waren die Neuruppinerinnen klar auf Kurs Heimsieg. Lediglich nach 45 Minuten (19:12) verloren sie kurzzeitig den Spielfaden.

Das verwunderte nicht, sprachen die Schiedsrichter doch überraschend viele Zeitstrafen für die Palmowske-Schützlinge aus. "Einige Pfiffe waren für mich völlig unverständlich", schüttelte der Union-Coach oftmals nur den Kopf.

Weil der Gegner aber auch in Überzahl, teilweise sogar doppelter, keinen Druck ausübte, kam in diesem Spiel keine Spannung mehr auf. Ein Konterlauf von Angelique Wendt, eine Parade von Lüdecke und ein Müller-Kracher aus dem Rückraum veredelten schließlich den Unioner Auftritt.

Union: Lüdecke, Nürnberg - Wendt (4), Ulmer (2), Heitepriem, Ewald, Rupertus (4), Caroline Müller (1/1), Göske (1), Janine Müller (5), Köhler (7/2), Dayss

Finowfurt: Trettin, Weber (2), Manns, Philipp (3), Berndt (7/2), Hanke (1), Döhring (1), Buchholz (1), Heinrich (2), Wollbrück, Herzog (1)