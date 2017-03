7. Barnimer Eisstock-Cup bei Sturm und Schnee

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560574/

"Alle 15 Mannschaften sind trotz des miesen Wetters mit Engagement dabei, um ins Finale einzuziehen, das ist echt toll!" zieht Ron Jordan, Geschäftsführer des Kreissportnundes schon mal ein Resümee. Während die 15 Teams in vier Gruppen gegeneinander antraten, gab es Wind, Schnee und Regen. Doch das tat dem Spaß von Spielern und Zuschauern keinen Abbruch.

Seit 2011 gehört das Eisstockschießen, das seinen Ursprung in den alpinen Bergen hat, fest in den Barnimer Veranstaltungskalender. Veranstaltet wird der Barnim Eisstock-Cup in diesem Jahr vom Verein Partner für Gesundheit, dessen Ziel es ist, Gesundheit, Sport und soziales Miteinander durch die Organisation und Unterstützung sportlicher, kultureller und informativer Veranstaltungen und Projekte näher zu bringen. Sieger und damit qualifiziert für das Finale am 2. April in Eberswalde haben sich auf Platz eins die GGAB Georgenhof. Platz zwei ging an die "Meister". Den dritten Platz teilen sich "Man in Black-Muttis Lieblinge" (Bernauer CDU) sowie das Eiscafé Venezia (2).

Weitere Infos unter: www.fb.com/eisstockcups.im.barnim