Sturmtief beschäftigt Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560579/

Darunter waren vier Fälle, in denen Dachteile drohten sich zu lösen oder bereits heruntergestürzt waren. So etwa in der Eisenbahnstraße. An einem ehemaligen Hotel am Bahnhof waren Ziegel auf den Gehweg gefallen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Andernorts wurde ein Bauzaun und mehrere Plakate vom Wind erfasst. Die Feuerwehr wurde zu einem Grundstück an der Rathauspassage gerufen, um dort den Bauzaun zu sichern. Unter anderem Am Treidelsteig blockierte ein umgefallener Baum den Radweg. In der Clara-Zetkin-Siedlung war außerdem ein Strommast umgeknickt. Auch im Umkreis von Eberswalde stürzten Bäume auf Straßen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich auf dem Dach des Rewe-Supermarktes in Eberswalde Westend. Dort waren Mitarbeiter zugange, um vom Wind abgerissene Bleche einzusammeln - sogenannte Ortgangbleche. "Vorsorglich haben wir gleich alle entfernt", teilte Rico Dippner, Assistent der Geschäftsführung, auf Anfrage mit. Teile des Parkplatzes wurden aus Sicherheitsgründen für Kunden gesperrt. Zu Sach- oder Personenschäden sei es auch hier nicht gekommen.