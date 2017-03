Wie gegen eine Wand laufen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560581/

Verdrängte kurz vor dem Start am Autozentrum Treskow noch die Sonne die Regenwolken und sorgte damit für erhellende Gesichter, so nahm der Wind zeitgleich mächtig Fahrt auf. Teilweise rannten die Läufer wie gegen eine Wand an. Am wenigsten bekamen die Drei-Kilometer-Starter davon mit, denn sie mussten lediglich 1 500 Meter nach ihrer Wende gegen den Sturm kämpfen. Vier Kilometer außergewöhnliches Anrennen standen für die Acht-Kilometer-Läufer an, fast das Doppelte für die 15-Kilometer-Läufer. Insgesamt zählte das Team um Petra Alzuyeta und Ralf Reichel 82 Läufer, sieben weniger als im Vorjahr. Alzuyeta: "Laufen ist eben eine Herausforderung, der man sich stellen kann - auch bei Wind und Wetter." Reichel ergänzte: "Wir sind hochzufrieden mit der Zahl, denn das sah am Morgen noch nicht nach Sonne aus." Alle, die ins Ziel kamen, dürften sich wegen ihrer Leistung auf die Schulter klopfen. Mit einem Schmunzeln sagten die Beiden von der federführenden Laufgemeinschaft, dass die Streckenrekorde nie in Gefahr standen. Ralf Reichel: "Ich denke, die Läufer verloren 30 Sekunden auf dem Kilometer."

Am schnellsten war Selim Ziane vom Sportclub Kempo Neuruppin im Ziel. Er hatte die drei Kilometer in 12:22 Minuten bewältigt und 15 Sekunden Vorsprung auf den Besten der elf Starter des Kyritzer Laufvereins - Chris Stamer. Über die acht Kilometer schüttelte der Potsdamer Sascha Regorius seine beiden Ruppiner Verfolger Holger Schlötcke und Markus Klugow ab. Und auf dem langen Kanten bis durch Zietendorf Wustrau und vor allem wieder zurück überzeugte Stefan Schulz.