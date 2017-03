Müllcontainer in Borgsdorf abgebrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Zu brennenden Müllcontainern ist die Feuerwehr am Freitagabend nach Borgsdorf gerufen worden. Die Flammen loderten in der Margeritenstraße so hoch, dass ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus befürchtet wurde. Das konnte die Feuerwehr verhindern. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Anwohner wegen des starken Rauches verletzt wurden, überprüfte die Feuerwehr das Wohnhaus. Es wurde aber niemand verletzt. Die Container wurden völlig zerstört: Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.