Feierfreuden nach irischem Vorbild

Nun, mit solchen Besucherzahlen konnte die St. Patrick's Day-Sause im Studentenclub an der Schicklerstraße am Freitagabend nicht aufwarten, dennoch war "die Hütte" zu späterer Stunde gut gefüllt. Die vorherrschende Farbe an diesem Tag ist traditionell grün.

Der St. Patrick's Day ist der Erinnerung an den irischen Bischof Patrick gewidmet. Der Überlieferung zufolge lebte er im fünften Jahrhundert als christlicher Missionar auf der "Grünen Insel", wie Irland auch genannt wird. Geburts- und Sterbetag des Geistlichen lassen sich nicht mehr genau ermitteln. Im siebten Jahrhundert tauchte erstmals der 17. März als Sterbetag in den Büchern auf und wird seither zum Gedenken gefeiert. Die Katholische Kirche verehrt Patrick als Heiligen und in Irland gilt er als Schutzpatron und wird dort oft volksfestartig bejubelt.

Für Linda, Björn, Anne, Marie, Isabell und Bernd war die Ehrerbietung an Bischof Patrick eher nebensächlich. Sie waren einfach in Feierlaune und freuten sich auf dunkles Guinness, grüne Girlanden und Derby-Hüte, die an die Gäste verteilt wurden.

Jede Menge gute Laune hatten auch Nicole Mante und Kendy Gottschalk, die zum ersten Mal den St. Patrick's Day zelebrierten. "Das ist erst mein zweiter Ausgang nach der Geburt meiner Tochter", gestand Nicole Mante lachend. Der Nachwuchs Lilli Sophie ist gerade einmal gute sechs Monate alt. Und auch Kollege Thomas Walter aus Eberswalde amüsierte sich köstlich und ließ sich das kräftige Bier schmecken.

"Wir wollten den Tag in diesem Jahr einfach mal ein bisschen größer feiern", so Studentenclub-Chefin Jule Wieczisk, die sich mit grüner Krone schmückte. Dafür wurde im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt. Vor allem in den sozialen Medien. Angesichts des übervollen Clubs und den ausgelassen tanzenden Besuchern ist dieses Vorhaben voll aufgegangen.

"Hauptsache alle sind glücklich", wünschte sich Jule Wieczisk. Aber darum musste man sich an diesem Abend nicht sorgen, denn die Band "Into the Woods" heizte die Stimmung mächtig auf. Eine Jam-Session fand viele spontane Mitspieler, Tänzer und Sänger und so wurde bis spät in die Nacht dem St. Patrick gedacht. Auf feucht-fröhliche Weise, versteht sich.