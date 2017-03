Eine zauberhafte Frauentagsrunde

artikel-ansicht/dg/0/

Marxdorf (MOZ) 15 Marxdorferinnen aller Altersgruppen waren am Sonnabend, teils mit ihren Kindern, der Einladung des Ortsbeirates zur Frauentagsfeier in den Gemeinderaum in der Landsporthalle gefolgt. Dort hatte Tina Rahnenführer, die Jugendsozialarbeiterin des Amtes Seelow-Land, eine festliche Kaffeetafel hergerichtet. Die Wahl-Marxdorferin unterstützte auf die Art ihren Freund Martin und den Schwiegervater in spé, Ortsvorsteher Dietmar Schütze.