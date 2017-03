Oranienburger Kneipenfest lockt zahlreiche Besucher an

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560599/

"Tatsache, eine Schlange!" Schon vor Konzertbeginn stehen die Besucher vor dem Café Rendezvous an und erwerben die blauen Bändchen, die zum Eintritt in alle elf Kneipen berechtigen. Im Vorzelt gibt es Glühwein, und die ersten Frühstarter überlegen sich anhand der Programmflyer ihre Stationen des Abends. Im Voraus haben sie nichts geplant, erzählen die beiden Damen, die zum ersten Mal das Kneipenfest besuchen: "Kollegen haben uns empfohlen, dort zu bleiben, wo es uns gefällt."

Dafür bietet das Café Rendezvous dafür durchaus die richtigen Voraussetzungen. "Hallo Oranienburg", begrüßt die Gruppe Plekwek die dicht gedrängte Zuhörerschaft. "Twist and Shout" singen sie, und die Gäste folgen der Aufforderung sehr bald. Selbst hinter der Theke wippt die Bedienung mit den Knien, während Getränke in die Plastikbecher fließen. Sängerin Sonne bekommt nicht nur ihr "Who-o-o-oah" beantwortet, das Publikum erweist sich auch textsicher, etwa bei Nenas "99 Luftballons". "Das ist die beste Band", outet sich Andreas Foldager,der extra aus Dänemark angereist ist, um Plekwek zu hören.

Zu Sonnes breitem Grinsen tragen sicher die schwarz-roten Pagen-Outfits bei, in denen die Band erstmals auftritt. "Wir testen heute unsere neuen Uniformen", erklärt die Frontfrau. "Dafür Danke, Antje." Antje Barske ist die Frau von Schlagzeuger Dave und hat die Kostüme gerade noch rechtzeitig fertig bekommen. Die Idee dazu hatte Bassist Wiesel aus dem Internet. "Er hat mir das Bild gezeigt und gefragt, ob ich das machen kann", so Barske. Die hauptberufliche Physiotherapeutin konnte. Sie bastelte Schnittmuster, diskutierte mit der Band Stoffmuster und schuf schließlich das Set breitschultriger schwarzer Jacken mit Stehkragen und leuchtend orangeroten Querstreifen. Nur die Sängerin bekam als Sondermodell einen Frack mit Innenfutter in derselben auffälligen Farbe.

Andernorts ist die Stimmung so früh am Abend noch ruhiger. In der Altstadtklause gibt es Gulaschsuppe zum Bier, und "Whiskey & Soda Light". "Hier ist es so klein, hier passen wir gut rein", scherzt der Lead-Gitarrist des Duos, Chris High. Bandkollege Wolfgang Nase sorgt mit seinem breitkrempigen Hut fürs Country-Flair. Gerade steht das Wetter auf der Tagesordnung: "It never rains in Southern California" und "Have you ever seen the rain". "Die Tanzfläche ist eröffnet", wiederholt der Sänger. Aber es scheint sich zu gut zu sitzen an den großen Tischen. Und man kann ja auch am Platz schunkeln.

In der Milchbar wäre selbst dafür kaum Platz. Dort drängen sich die Zuhörer in den Gängen, so dass Bluesrudy kaum Freiraum bleibt. Im roten und blauen Licht der Bühnenscheinwerfer wirken die Gitarren-Slides und Mundharmonika-Themen fast meditativ - selbst nachdem der Sänger gerade "jetzt was Fetziges" angekündigt hat. Und dann macht sich der Fahrplan der Sonderbusse als Taktgeber bemerkbar. "Wir müssen langsam los!", hört man jemanden sein Kumpel an die Abfahrtzeit erinnern.

Aber der nächste Bus wird auch wieder neue Zuhörer bringen. Selbst draußen am Lehnitzsee spuckt der Shuttle mehrere große Gruppen in Feierlaune aus. Drinnen scherzen die Alt-Rocker von Desohr über ihr Alter: "Wir sind noch analog groß geworden." Und den Song "If You Think You Know How To Love Me" kündigt Götz Hintze mit dem Hinweis an: "Mein Freund Holger und ich kennen uns jetzt schon seit 62 Jahren, und er findet Smokie immer noch gut."

Er ist nicht der einzige. Die ersten Paare zeigen ihre Tanzschritte, auch zu den Klängen von "Who'll Stop the Rain" von Creedence Clearwater Revival. "Wir kennen da kein Fremdschämen", sagt Michael Cajar, der mit einer Truppe Freunde schon seit Jahren immer wieder gern zum Kneipenfest geht. Die Busfahrer "sind immer super gut drauf", schwärmt die Gruppe. Diesmal sind sie im Turm gestartet, mit Deutschrock von Tor 11. Später am Abend soll es zu Zeitsprung in den Moonlights Garden gehen. "Da ist immer gute Stimmung." Und überhaupt, ab zehn Uhr würden generell die Tanzflächen voller. Für Cajar ist die Veranstaltung ein Ausdruck der positiven Entwicklung Oranienburgs auch im kulturellen Bereich.