Prunkbohnen gegen Weinraute

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In Zeiten, in denen beinahe für alles bezahlt werden muss, ist es ein besonderes Erlebnis, Ware gegen Ware zu tauschen oder einfach etwas zu verschenken. Diese Möglichkeit bot sich am Sonnabend in der Eisenbahnstraße 69 in den Räumen des Tausch-, Leih- und Schenkladens an, den der Verein Hebewerk betreibt.