Schwimmer erfolgreich in Frankfurt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Eisenhüttenstädter Seniorenschwimmer (Steelmasters) haben erfolgreich beim 25. Sparkassenpokal in Frankfurt abgeschnitten. Daniela Gött, jüngstes Mitglied (AK 35) des Lizenzteams und gleichzeitig auch am kürzesten dabei, überzeugte auf der bisher nicht in einem Wettkampf erprobten Strecke über 100m Lagen mit 1:23,07 Minuten trotz einiger krankheitsbedingter Trainingsausfälle und belegte damit Platz 1.

Jens Goller, der Senior unter den BSG-Startern, erreichte über 50m Freistil in 40,34 Sekunden und über 50m Brust in 53,48 Sekunden beachtliche Zeiten in der Altersklasse 65. Er kann mit seiner Konkurrenz mithalten und erschwamm zwei dritte Plätze.

Gerlind Wengler (AK50), die als Kind in Rostock schwamm, erreichte eine persönliche Bestzeit über 50m Freistil in 34,77 Sekunden und sparte weitere Kräfte, um die 4x50m Freistilmixstaffel bestmöglich unterstützen zu können.

Maik Meier (AK50), als Trainer mit viel Einsatz und Herzblut dabei und stets darauf ausgerichtet, das Team weiter voran zu bringen, erschwamm fast seine persönliche Bestzeit über 50m Brust in 46,70 Sekunden. Zusätzlich startete er in beiden Mixstaffeln. Er stellt oft das eigene Training hintenan.

Andrea Titzki (AK40) konnte nach längerer Trainingspause über 50m Freistil in 33,48 Sekunden noch nicht an ihre Vorjahreszeiten anknüpfen. Sie wurde in ihrer Kategorie Dritte. Über 100m Rücken setzte sie auf einer für sie nicht im Wettkampfbetrieb absolvierten Strecke mit 1:28,57 eine Orientierungsmarke für folgende Starts. Dennoch reichte für Platz 2.

In der 4x50m Lagenmixstaffel konnte die Eisenhüttenstädter Besetzung mit Titzki/Rücken, Meier/Brust, Gött/Schmetterling und Goller /Freistil den 3. Platz in der Altersklasse 160-190 belegen. In der 4x50m Freistilmixstaffel reichte es bei starker Konkurrenz für die Steelmasters nicht fürs Treppchen.

Die nächsten Wettkämpfe für die Steelmasters werden aufgrund der Schwimmhallenschließung eine Herausforderung für das Training ohne Wasser. Videos von ihren Wettkämpfen sind auch auf Facebook unter "steelmasters swimmer" verfügbar.