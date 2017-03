Merksätze in Schönschrift

artikel-ansicht/dg/0/

Goyatz (MOZ) "Kalligrafie - Worte als Kunst": So heißt die neue Ausstellung, die in Goyatz am Dienstag eröffnet wurde. Ausgestellt werden kunstvoll gestaltete Blätter, die Merksätze, literarische Zitate, Aphorismen, Gedichte und andere Textgattungen grafisch ansprechend darstellen. Als Eingangszitat wählte Ingo Schiege ein Zitat Fürst Pücklers: "Es ist die Freiheit der Bäume, nach der wir uns sehnen." Die Ausstellung in der Kleinen Galerie (Dorfstraße 2) ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, oder nach Vereinbarung. Kontakt unter Tel. 035478 570 oder mobil unter Tel. 0175 2856316.