Eine Trainer-Ära geht zu Ende

In der Saison 1995/96 startete er mit den Frauen in der Landesklasse des Brandenburgischen Volleyballverbandes. Nach der Saison 2003/ 04 gelang der Aufstieg in die Landesliga, in der das Team nach der Saison 2008/09 in der Landesliga Süd mit dem dritten Platz die bisher beste Saison spielte.

Erwin Wetzel, Inhaber einer Trainer B-Lizenz, wird dem VC Strausberg weiterhin als Nachwuchstrainer, Organisator und Stellvertreter des Präsidenten für den weiblichen Bereich zur Verfügung stehen.

Die Aufgaben der Betreuung und des Trainings des Landesligateams, Frauen I des VC Strausberg, hat Nils Feuerstack übernommen. Am Sonnabend bestreitet der VCS in Cottbus seine letzten Spiele der Saison.