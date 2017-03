Tarifgespräche werden fortgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Als "zäh" bezeichnet die Gewerkschaft ver.di die laufenden Tarifverhandlungen im Medizinisch-sozialen Zentrum Uckermark (MSZ), zu dem die beiden Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau gehören. Am 14. März hatte es weitere Gespräche über geforderte Lohnerhöhungen gegeben. Nach Angaben von Gewerkschaftssekretärin Janine Balder werden die Mitglieder über die Ergebnisse der Tarifverhandlung in einer Mitgliederversammlung am 21. März diskutieren und dabei das weitere Vorgehen abstimmen.