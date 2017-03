Schutz gegen ungebetene Gäste

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560605/

Fensterscheibe kaputt, Schloss aufgebrochen, die Tür beschädigt, in den Räumen aufgerissene Schränke, Gegenstände fehlen - hier waren Einbrecher. Wer je einen Einbruch erleben musste, der weiß, was das für ein Schock ist. Neben der Verletzung der Privatsphäre fühlt man sich in der eigenen Wohnung auf einmal nicht mehr sicher. Und das wiegt oft schwerer als der materielle Schaden.

Werner Kremer, Hauptkommissar der Polizeiinspektion Barnim, informierte interessierte Anwohner auf Einladung von Ortsvorsteher Maximilian Wonke am Freitag im Ratssaal zum Thema Prävention. Seit 1997 im Sachgebiet tätig, kennt Kremer sich wie kein anderer mit diesem Thema aus. Sätzen, wie "Bei mir ist sowieso nichts zu holen" oder "Ich bin ja notfalls versichert", wirkt der Hauptkommissar gleich zu Beginn entgegen: "Panketal ist die am zweitstärksten betroffene Gemeinde in Sachen Einbruch. Spitzenreiter ist Blumberg, an dritter Stelle steht Bernau." Von 242 im Jahr 2011 erfolgten Einbrüchen vom Rande Berlins bis zur Uckermark schlugen die Täter in Panketal 42 mal zu. Nur 21 Prozent davon konnten aufgeklärt werden. "Der größte Teil blieb somit unerkannt", stellt Kremer fest. 2017 ist bereits jetzt ein Phänomen. Denn es gab mehr versuchte, als vollendete Einbrüche. Was kann man also von sich aus tun, um einem Einbruch entgegenzuwirken? "Nachrüsten von Sicherheitslücken an Fenstern oder Türen kommt immer teurer als gleich entsprechend sicher zu bauen", sagt Kremer. Doch nicht immer ist das ja möglich. Bei den hierzu entwickelten Widerstands-Klassifizierungen unterscheide man in RC1, RC2N sowie RC 2. Das bedeutet, dass der oder die Täter innerhalb von einer Minute bis zu 30 Minuten Zeit haben, in Haus oder Wohnung einzudringen. Fenster, Terrassentüren abseits der Straße, sowie Keller und Hauseingangstüren sind beliebte Knackpunkte für Einbrecher. Daher sollten diese immer verschlossen sein. Auch ein angekipptes Fenster ist ein geöffnetes. Gut sind verschließbare Fenstergriffe, wobei Billigprodukte kaum Widerstand bieten. Wer nachrüstet, sollte nur Produkte mit Prüfsiegel (GE, GS, VDS) kaufen. "Schließsysteme vom Fachmann empfehlen sich ebenso wie einbruchshemmende Verglasungen oder Sicherheitsfolien", so der Kommissar. Er ergänzt: "Licht, Lärm und Leute sind die drei gefürchteten Dinge für Einbrecher." Er erklärt, dass hohe, blickdichte Zäune und Hecken es Tätern leicht machen, dahinter zu "agieren".

Fragen der Besucher gab es unter anderem zu Alarmanlagen, zur Markierung von Wertgegenständen mit künstlicher DNA und Beleuchtung.Gefragt wurde auch, was zu tun sei, wenn der Einbrecher noch im Haus ist. "Spielen Sie keinesfalls den Helden. Rufen Sie nur: "Ist da wer?'. Kremer riet auch, weder Handtaschen noch Jacketts mit Börse nahe der Eingangstür zu hinterlegen. Ein beobachtender Nachbar sei noch immer die beste Hilfe, einen Einbrecher zu bemerken. Dennoch solle man beispielsweise vor Urlaubsantritt keinesfalls die gesamte Nachbarschaft davon informieren.

Für schnelle Hilfe im Notfall ist die Polizeiwache unter Tel. 03338 3610 zu erreichen. Terminvereinbarung zur Präventionsberatung unter Tel. 03338 361459