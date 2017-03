Vernissage mit vielen Gästen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Ich bin froh, dass wir wieder einen Anlaufpunkt für Künstler haben", sagte Siegfried Schötzow am Sonntag bei der Ausstellungseröffnung in der neuen Villa Blunk am Sonntagnachmittag. Fast 20 Jahre lang von 1975 an leitete der ehemalige Lehrer und Künstler in Wriezen eine Galerie. "Doch jetzt gibt es ja nichts mehr", so Schötzow.

Viele Wriezener, viele Interessierte aus der Umgebung, aber auch aus Berlin waren der Einladung von Anne und Steffen Blunk gefolgt. Anlass war die erste Ausstellung mit dem Titel "1. Zyklus: 6 Frauen". Die Künstlerinnen Sabine Burmester, Silke Katharina Hahn, Susanne Kraißer, Vera Oxfort, Malene Pluquet und Monica von Rosen stellten sich persönlich und mit ihren Werken vor. Steffen Blunk, bildender Künstler, der in Berlin und bald auch in Wriezen arbeitet, zeigt in seinem Haus jedoch ausschließlich Werke befreundeter Künstler. So seien ihm auch die Künstlerinnen der ersten Ausstellung alle freundschaftlich verbunden, versicherte Steffen Blunk

Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) begrüßte die "Neu-Wriezener". "Ich danke für die herzliche Einladung und allen, die mit großem Interesse der Einladung gefolgt sind", sagte der Bürgermeister. Er freue sich, dass sie sich eines traditionsreichen Hauses mit großer Geschichte - eines Denkmals - angenommen hätten, das der Öffentlichkeit nun weiter zu Verfügung stehe. Die Villa war 1897 von einem Ratsherren namens Christoffel gebaut worden.

"Wir sind vor einem Jahr von Berlin in diese wunderschöne Ecke geflohen und haben per Zufall dieses Juwel entdeckt", erklärte Blunk. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Familie nicht einfach die Tür hinter sich zumacht, sondern das Haus für Ausstellungen und Musik offen steht. Er wolle das schaffen, was zu der Zeit, als das Haus gebaut wurde, seine Glanzzeit hatte - einen Salon.Blunk freute sich, dass so viele Menschen den Weg in sein Haus gefunden haben. Da es ein Pfarrhaus sei, verbiete sich jedoch der Spruch: "Hier ist der Teufel los!" Die Kunstwerke werden nicht nur gezeigt, sondern stehen auch zum Verkauf.

Die Ausstellung in der Villa Blunk, Berliner Berg 4 in Wriezen ist bis 7. Mai geöffnet. Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch, Freitag 10-16 Uhr und Sonntag 15-18 Uhr, Telefon 033456 383056