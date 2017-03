Markendorf bleibt zu Hause eine Macht

artikel-ansicht/dg/0/

Das Spiel war kurzweilig, Blau-Weiss kontrollierte den Gegner, ließ aber zunächst etliche Gelegenheiten aus. Sascha Kloss setzte dabei sogar einen Strafstoß neben das Tor (21.). Mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden des Kapitäns Christian Glässer (Platzwunde am Kopf) war zudem das sehr schmale Wechselkontingent früh aufgebraucht (35.). Das Spiel lief aber weiter recht einseitig in Richtung Gästetor. Nach Flanke von Erik Härtel gelang dann doch noch kurz vor der Pause Torjäger Michael Lange die 1:0-Führung (43.) des Gastgebers.

In Hälfte zwei ruckte Markendorf merklich an. Blau-Weiss erhöhte durch Sascha Kloss (2:0/65.), der sehr besonnen nach einem Lange-Einwurf einschob. Michael Lange erhöhte mit seinem 17. Saisontor nach Mutschler-Freistoß per Nachschuss zum 3:0 (72.). Den Gästen gelang gegen den jetzt im Rückraum leicht unsortiert wirkenden Gastgeber durch Marcel Friedrich (1:3/78.) und dem eingewechselten Nuro Abudo (2:3/83.) der Anschluss. Sascha Kloss entschied im Schlagabtausch der Mannschaften das Spiel in der Schlussphase für Blau-Weiss (4:2/90.).

Nach dem Schlusspfiff gab es dann Jubel und Erleichterung am Apfelweg und ein wenig Siegesapplaus der Blau-Weiss-Fans. Trainer Axel Geisler war auch sehr zufrieden ob des Heimsieges. "Wir haben in einem schweren Spiel unter komplizierten Tagesbedingungen am Ende verdient gesiegt. Die Mannschaft hat sich mit Teamleistung belohnt. Jetzt müssen wir schon in Rehfelde weiter ackern und Punkte sammeln."

Markendorf: Dmuchowski - Herrmann, Danowski, Mutschler, Nick Keller - Biesiada, Bernwald, Kloss, Härtel - Lange, Glässer (35. Klatt)

Schiedsrichter: Marcel Schmidtke (Cottbus) - Zuschauer: 54