Musikalischer Wettlauf von Rock bis Bolero

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Dort, wo normalerweise Schüler der katholischen Schule St. Hedwig beim Sportunterricht ins Schwitzen geraten, wurde am Sonnabendnachmittag ein Wettlauf musikalischer Art präsentiert: In 30 Minuten ging es in der Turnhalle rasant durch die Klangwelten des Heavy Metal, Rock, Boogie, der Klassik und schließlich des Boleros. Die Schule und das Sinfonieorchester Strausberg (SOS) hatten zum dritten Benefizkonzert geladen.

Und Einsatz: Kristian Meißner mit jungen Musikern beim Benefizkonzert in Petershagen © Dörthe Thimm

"In der Kürze liegt die Würze. Außerdem wartet das Wochenende", zeigte sich Konzertleiter Kristian Meißner vorab zum Scherzen aufgelegt. Seit dem frühen Morgen hatten das SOS, das Absolventenblasorchester und die Bläserklasse 6 für ihren Auftritt geprobt. "Über 75 junge Musiker sind es insgesamt", überschlägt Meißner grob. Obwohl man bei der Probe allein für die richtige Sitzanordnung eine knappe Stunde gebraucht hatte und kurz vor Konzertbeginn die letzten Takte eines Stücks noch nicht ganz sicher sitzen, hält sich seine Nervosität in Grenzen: Schließlich ist es "nur" die Generalprobe für das große Ensemble-Festival Anfang April. Und außerdem weiß er: "Wenn die jungen Musiker Lust haben, kommt auch was Gutes raus."

Dem Dirigenten ist es wichtig, seinen Schülern Höhepunkte zu schaffen. Das motiviere, mache Spaß und schweiße zusammen. Selbst die Kleinsten - die jüngste Streicherin ist die achtjährige Sophia - dürfen zum ersten Mal Bühnenluft schnuppern.

Recht sollte Meißner behalten. "Einfach toll, was die geboten haben", meinte ein älteres Paar, das aus Berlin und Rüdersdorf angereist war, um ihren Enkel an der Tuba zu unterstützen. "Besonders der Bolero war klasse", waren sich beide einig. Die stellvertretene Rektorin der katholischen Schule St. Hedwig, Kerstin Meißner, war ganz überrascht vom Andrang. "Mit so vielen Gästen hatten wir gar nicht gerechnet."

Die am Nachmittag gesammelten Spenden kommen einerseits einer Schule in Peru zugute, andererseits sollen Kosten der Musikschule für Wartung, Pflege und Versicherung der Blasinstrumente gedeckt werden.