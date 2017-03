Mit Rückenwind zu drei Punkten

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am Ende der Begegnung machten es die Fußballer der TSG Einheit Bernau noch einmal spannend gegen den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse. Doch als Schiedsrichter Matthias Bastian vor den 84 Wind und Wetter trotzenden Zuschauern die Partie abpfiff, jubelten die Gäste aus Bernau über einen knappen 3:2-Erfolg.

Vorm Spiel bei den Schwarz-Roten war beim TSG-Trainer Nico Tomaschewski doch eine gewisse Anspannung zu spüren. Mehr Kampf und Einsatzwillen forderte er von seiner Mannschaft gegen die abstiegsbedrohten Neustädter, die nach einer erneuten Niederlage schon mit dem Rücken zur Wand stehen würden. Tomaschewski wollte da von Anbeginn keine Zweifel aufkommen lassen, wer als Sieger den Platz verlassen sollte. So stellte er seine Mannschaft auf den Gegner ein.

Bernau verschlief die ersten 20 Minuten, doch die Gastgeber waren auch mehr mit sich selbst und dem stürmischen Wind beschäftigt, sodass es zunächst zu keinem zählbaren Erfolg kam. Eine unübersichtliche Situation im Bernauer Strafraum nutzte dann der Neustädter Paul Döbbelin zum 1:0-Führungstreffer (21.). Der beflügelte dann aber die Gäste und sie fanden fortan besser in Spiel. Mit zunehmender Spieldauer stellte sich die TSG auf den böigen Gegenwind in der ersten Hälfte ein und startete einige Mal vielversprechend nach vorn durch. Einen Flügellauf mit anschließender Flanke von Maximilian Walter verwandelte Volkan Altin zum 1:1-Ausgleich (29.). Mit bis dahin ausgeglichenen Spielanteilen verabschiedeten sich beide in die Pause.

Nach dem Wechsel stellte Tomaschewski um und brachte den flinken Elton Makengo, um mit Rückenwind schnell über die Außenbahn zu kommen. Das trug auch schnell Früchte, denn Ricky Ziegler (48.) und Jörn Wemmer (52.) erhöhten auf 3:1. "Warum wir danach diese Führung nicht souverän über die Runden gebracht haben, verstehe ich nicht", kommentierte Tomaschewski den weiteren Spielverlauf. Neustadt drängte nun verstärkt, Bernau wurde hektisch und fing sich noch drei Gelbe Karten ein. Spannend wurde es nochmal, als Stefan Heinrich den 2:3-Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte, aber weitere Tore ließen die Bernauer nicht mehr zu.

"Es war klar, dass wir über den Kampf kommen müssen und den hat die Mannschaft angenommen. Am Ende wurde es nochmal knapp, aber insgesamt gesehen haben wir verdient gewonnen", sagte Tomaschewski.