Kreativteam Petersdorf bastelt für Osterbasar

Kreativteam Petersdorf, an diesem Namen halten die Frauen, allesamt zwischen 60 und 70 Jahren, immer noch fest. Schließlich wurde ihre Runde Anfang der 2000er-Jahre von Eveline Juling in Petersdorf gegründet. Die Floristin, die lange in Fürstenwalde einen Laden hatte, ist längst verstorben, die Frauen aber basteln weiter. Keine der fünf Frauen lebt in Petersdorf, aber hier im Dorfgemeinschaftshaus machen sie in alter Verbundenheit weiterhin ihre Verkaufs-Wochenenden zweimal im Jahr. Nach dem Adventsmarkt steht nun der Osterbasar exakt zwei Wochen vor dem Fest am 1. und 2. April auf dem Plan. An beiden Tagen wollen sie wieder jeweils von 10 bis 17 Uhr viele frühlingshafte Kränze, Gestecke und Tür-Anhänger, auch einiges für den Garten sowie bemalte Eier und Figuren wie Hasen und Hühner anbieten.

Daher sind aktuell Annemarie Schmidt (Kolpin), Elke Wagenschütz (Fürstenwalde) und Irene Gädicke kräftig am Gestalten von kleinen Schmuckstücken. Bei Irene Gädicke in Fürstenwalde-Süd haben sie sich jüngst wieder im geräumigen Keller zum Basteln getroffen, noch zwei weitere Termine werden folgen. Entstanden sind dabei tolle Gestecke, aber auch österlich gefüllte Körbe und weitere Deko-Artikel. Alles handgemacht. "Dazu muss jeder aber auch noch zuhause weiter arbeiten", sagt Elke Wagenschütz. Als Grundlage habe man viele Äste, Wurzeln und Moos schon aus dem Wald gesammelt.

Zu den Naturmaterialien gesellen sich Eier verschiedener Größen, aber auch Deko-Tiere und Federn. "Filz ist immer noch im Trend, aber auch Seidenblumen im Mix mit Naturblumen", erklären die Kreativen. Stück für Stück setzen sie mit der Heißklebepistole die Kunstwerke zusammen. Verbrannte Finger, ja das komme vor. Aber die Wunden sind bis zum Osterbasar sicher verheilt. "Und beim Osterbasar gibt es natürlich auch wieder Kaffee und tollen selbstgemachten Kuchen", wirbt das Kreativteam.