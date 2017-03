Orchester gibt Konzert

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Das brandenburgische Landesjugendblasorchester unter der Leitung von Endrik Salewski schließt seine Frühjahrsprobenphase mit einem Konzert in Bad Freienwalde ab. 55 Schüler aus 14 Musikschulen und Musikvereinen aus dem ganzen Land proben vom 7. bis 12. April in der Räumen der Kreismusikschule in Bad Freienwalde. Das Ergebnis können die Bad Freienwalder am 12. April um 18 Uhr in der Aula des Brecht-Gymnasiums erleben. Das Orchester ist im Projekt "Schule gegen Rassismus" Partner des Gymnasiums.