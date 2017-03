Wettbewerb der Superpuster

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560619/

Lediglich eine Din-A-4-Seite lang sei ihre Geschichte "Der kleine Wind", verrät die Frankfurterin Bianca Dümmler. Und ist bei der heftig applaudierten Premiere am Sonntagvormittag selbst ganz fasziniert davon, wie Gesser und sein Ensemble es geschafft haben, daraus eine knapp einstündige Vorstellung für Kinder ab vier Jahren zu machen. Noch dazu ganz ohne Worte!

Bis auf ein forsches "Na na na!", ein unwirsches "Te te te!" und ein schnippisches "Ph!" erzählen die von Christof von Büren in fantasievolle Kostüme gesteckten Spieler ihre Geschichtevon warmer Frühlingsbrise und eisigem Wintersturm einzig mit Mimik, Gestik und vielen zauberhaften Objekten. Witzig bis zum Slapstick ist das oft, dann wieder leise und poetisch - vor allem aber ganz nah dran am kleinen Publikum, das immerzu von den Sitzen springt, um fliegende Blütenblätter und tanzenden Schneeflocken aufzufangen.

"Regionale Künstler" heißt das Motto, das sich die Frankfurter Bühne in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben hat. Wie gut das aufgeht, haben Gesser und sein spielfreudiges Team mit "Der kleine Wind" nun zum ersten Mal bewiesen. Wenn sie am Ende der Vorstellung kommentarlos eine zart schimmernde Stoffbahn minutenlang zu den schwelgerischen Klängen von Antony Hegarty in der Luft tanzen lassen und damit den ganzen Saal, große und kleine Zuschauer gleichermaßen, gefangen nehmen, beweist das wieder mal aufs Schönste, was Theater alles sein kann.

Vorstellungen: Dienstag, Mittwoch, 9.30 Uhr, Lange Nacht der Frühjahrsmärchen, 7.4., 19Uhr, Theater des Lachens, Ziegelstraße31, Kartentel. 6801695