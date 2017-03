Buntes Gezwitscher

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) 60 bis 70 Vögel haben am Sonnabend im Domizil der Kräuterhexen auf der Insel gezwitschert. Dort veranstaltete der lokale Vogelzüchterverein seine traditionellen Vogelbörse. Und einige Wellensittiche, Kanarien und Finken wechselten tatsächlich ihre Besitzer. Manche Vogelbesitzer kamen extra aus Märkisch Oderland und Guben, um ihre Züchtungen zu präsentieren. "Die große Mehrheit aber war aus Oder-Spree", sagte Frank Keiling, der Vorsitzende des Vogelzüchtervereins. Er weist darauf hin, dass es im April und Mai die nächsten Börsen geben wird. Außerdem stehe im Oktober eine Fahrt zu einer großen Veranstaltung dieser Art in den Niederlanden an.