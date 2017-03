artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Um die Burg Storkow dem Stadtleitbild entsprechend attraktiver für die Einwohner der Stadt und den Tourismus werden zu lassen sowie eine kostendeckende Betreibung zu gewährleisten, fallen zunächst einmal Mehrausgaben an. Das erläuterte der Leiter "Stadtmarketing & Tourismus" Andreas Gordalla am Donnerstag im Hauptausschuss. Die Mitglieder des Ausschusses befürworteten die Bereitstellung eines überplanmäßigen Zuschussbedarfes in Höhe von rund 72 000 Euro. Zwar entstanden im vorigen Jahr gegenüber 2015 Mehreinnahmen von rund 31 000 Euro aus den Warenverkäufen in der Tourist-Information der Burg, aus eigenen Veranstaltungen und aus Miet- und Pachteinnahmen. Bei der Budgetplanung, so heißt es in der Begründung des Mehrbedarfs, waren jedoch "die zukünftigen Ausgaben noch nicht vollständig überschaubar". So kamen über 5000 Euro dazu, unter anderem um die im Stadtleitbild geforderte "Etablierung von Kunst- und Kulturtagen" voranzutreiben. Dazu gehören das Musikfestival Alinae Lumr und die Festtage für Literatur & Theater "Herbstpoesie". Etablierte gewünschte Veranstaltungen wiederum, wie Weihnachtsmarkt, Fest der Vereine und Kunst in den Höfen, waren durch Bindung an Altverträge von 2014/2015 nicht kostendeckend.