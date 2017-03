Bäume auf Straßen, Autos und Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der böig stürmische Wind am Sonnabend hat in der Region für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein die Strausberger Wehr musste etwa ein Dutzend Mal ausrücken. 30 Kameraden mit mehreren Fahrzeuge waren im Einsatz. Im Garagenkomplex Gustav-Kurtze-Promenade wurden von zwei Garagen Dachteile abgedeckt. Trümmer flogen etliche Meter weit und beschädigten auf einem angrenzenden Gewerbegrundstück mehrere Fahrzeuge. Im Wohngebiet Am Försterweg stürzte eine Kiefer auf ein geparktes Auto und beschädigte ein weiteres. Außerdem mussten Bäume bzw. Äste auf der Umgehungsstraße, der Klosterdorfer Straße, in Treuenhof, am Hohensteiner Pflaster und in der Garzauer Straße beseitigt werden, berichtete Wehrführer Uwe Schmidt. Zum Abschluss musste dann noch eine losgerissene Dachverkleidung an einem Wohnblock in der Heinrich-Rau-Straße entfernt werden.