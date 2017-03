Der Spickzettel im Kopf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560625/

Zwei Gehirnhälften, ausgestattet mit Millionen von Nervenzellen, bilden die Steuerzentrale des Körpers. Angetrieben von unzähligen elektrischen Impulsen in einem riesigen Netzwerk. Dort sind auch all unsere Erinnerungen enthalten. Doch nicht immer lassen die sich so leicht abrufen. Dr. Johannes Mallow ist jemand, der sein Gedächtnis perfektioniert hat. Einen Einblick in sein Können gibt der Gedächtnissportweltmeister am Familientag der Kinder- und Jugenduni Barnim Uckermark im Rahmen seines Vortrags "Vergesslich? Wie bekomme ich den Spickzettel in meinen Kopf?". Sein Publikum lernt bei ihm in wenigen Minuten die Zahlen von eins bis zehn - auf japanisch. Sich seltene Tiere merken? Mit der richtigen Methode auch kein Problem. Und die ist nur eine Frage des Trainings, sagt Mallow.

Und dieses Training verfolgt er nun bereits seit 13 Jahren. Seine Geschichte beginnt, als er an der Muskelschwäche Fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) erkrankt. Heute ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Er gibt ihm die Mobilität, die er für seine Reisen zu Meisterschaften auf der ganzen Welt benötigt. Seine Leidenschaft Tischtennis kann er nicht mehr ausüben. "Ich wollte aber trotzdem etwas haben, in dem ich mich messen kann", sagt der Magdeburger. So kam er zum Gedächtnissport. Seither hat er an unzähligen Wettbewerben teilgenommen. 2012 dann sein größter Erfolg: er wird Weltmeister. Heute coacht Mallow, der in Rathenow aufgewachsen ist, Schüler, Studenten oder Unternehmer in verschiedenen Gedächtnisübungen. Und gibt mit Vorliebe Vorlesungen für Kinder und Jugendliche.

Im Gedächtnissport, erklärt Johannes Mallow, sei es wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. "Das arbeitet nämlich mit Wiedererkennung und die funktioniert bei visuellen Dingen am besten", berichtet er den Kindern und Erwachsenen, die im neuesten HNEE-Hörsaal auf dem Stadtcampus Platz genommen haben. Das Gehirn könne sich außerdem besonders gut Orte merken - die Grundlage für die Routenmethode. Diese Technik nutzt die Tatsache, dass das Gehirn assoziativ arbeitet. Dinge, die man sich merken will, werden also mit Orten verknüpft. Zunächst gibt Mallow aber eine Kostprobe seines Könnens. Die Kinder geben ihm willkürlich dreistellige Zahlen vor. Sie werden zur Kontrolle an der Tafel notiert. Am Ende gibt Mallow eine 45-stellige Zahl aus dem Kopf wieder. Er verwendet dabei die Loci-Methode: Die Kombination aus drei Ziffern stehen für ein Bild. Sein persönlicher Rekord: 80 Zahlen in einer Minute. Der Gesamtrekord liegt bei 520 Ziffern.

Das klappt auch mit Körperteilen, wie Johannes Mallow vormacht. Zunächst legt er zehn Punkte von den Füßen bis zum Haar fest. Die geht er mit seinem Publikum durch. Danach ordnet er jedem Körperteil die japanischen Zahlen eins bis zehn zu und erfindet jeweils eine Geschichte dazu. Ein Beispiel: Routenpunkt eins sind die Füße. Die Eins heißt im Japanischen "itsch". "Bei "itsch' denke ich an "autsch' und stelle mir vor, dass ich auf Etwas draufgetreten bin", so Mallow. Neun weitere Körperteile und Zahlen später ist das Publikum in der Lage bei der Erwähnung der Stellen am Körper die richtigen Zahlen zu nennen. Dasselbe funktioniert mit Routenpunkten im Hörsaal, wie Mallow am Beispiel skurriler Tierarten deutlich macht. "Das könnt ihr genauso gut in eurem Kinderzimmer machen", sagt er. Zehn japanische Zahlen, zehn Tiere, in einer halben Stunde. "Das ist der Spickzettel im Kopf, den euch keiner wegnehmen kann", so Mallow, der 2016 für seine Dissertation im Bereich Medizintechnik den Doktortitel bekam.

Der Vortrag des 35-Jährigen bildet den Abschluss der Uni für Kinder und Jugendliche, die die Bürgerstiftung Barnim Uckermark seit 2008 in Kooperation mit der Hochschule durchführt. Und die nächste ist schon in der Planung. "Anfragen von Dozenten und Schulen gibt es genug", sagt Angelika Röder, Gründungsmitglied der Stiftung.