Wandlitzer Wohnungsverwaltung zieht um

Wandlitz (MOZ) Seit mehr als neun Jahren hat das Team der Wandlitzer Wohnungsverwaltung seinen Sitz in der alten, vormals als Kita genutzten Villa in der Thälmannstraße. Am 22. März rollt dort der Umzugswagen an, um Mobiliar und Akten der vier und Mitarbeiter zum neuen Domizil im ehemaligen Lehnschulzenhaus in der Kirchstraße 11 in Wandlitz-Dorf zu transportieren. "Ganz unbekannt ist der neue Standort für uns nicht, denn bereits von Januar 2006 bis in den Herbst 2007 hinein hatten wir dort unsere Büros", erinnert sich Mitarbeiter Olaf Stiller.