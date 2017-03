Von Korff ist neuer Vorsitzender des Jagdverbandes

artikel-ansicht/dg/0/

Platkow (MOZ) Im Saal der Gaststätte "Zur Linde" haben sich am Sonnabend rund 40 Vertreter der 255 im Jagdverband Seelow organisierten Jäger zur Jahreshauptversammlung des Verbandes getroffen - der jetzt einen neuen Namen hat. Denn die Teilnehmer der Beratung folgten mit nur einer Enthaltung dem Vorschlag des Vorstandes zur Umbenennung in "Jagdverband Altkreis Seelow".

"Mit Seelow verbinden die meisten Menschen die Stadt und nicht den Altkreis. Deshalb müssen wir deutlich sagen, dass wir Letzteren meinen", erklärte der scheidende Vorsitzende des Jagdverbandes, Hans-Herrmann Kain. Der Altfriedländer war nach vielen Jahren an der Spitze des Verbandes aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl angetreten. Ihm und dem gesamten Vorstand wurde herzlicher Dank für die geleistete Arbeit gezollt.

Zum neuen Vorsitzenden des Jagdverbandes wählten die Vertreter der Jägerschaften und Hegegemeinschaften am Sonnabend einstimmig Max-Georg Freiherr von Korff. Dem Neuentempeler stehen Roland Valentin aus Küstrin-Kietz als Stellvertreter, Heike van Reekum aus Platkow als Schatzmeisterin, der Neuhardenberger Kay Unterwalder als Schieß-Obmann, Heike Kempfer aus Podelzig als Schriftführerin, Matthias Tichter aus Lebus als Naturschutzbeauftragter sowie die Vorstandsmitglieder Christian Graumann aus Worin und Michael Buchheim aus Lebus zur Seite.

Ein umstrittenes Thema war in der Beratung die so genannte Schwarzwild-Prämie des Landes. Sie soll sowohl dazu beitragen, der weiteren Zerstörung des Oderdeiches durch die Wildschweine Einhalt zu gebieten als auch das Risiko der Übertragung der Afrikanischen Schweinepest senken. Hans-Herrmann Kain bezeichnete den von der Landesregierung vorgelegten Entwurf einer Vereinbarung mit den Jagdpächtergemeinschaften in seinem Rechenschaftsbericht als "keine mit vertretbarem Aufwand umsetzbare Lösung". Wie er verstehen die meisten Jäger nicht, warum die Politik nicht den Vorschlag aufgreift, den Waidgenossen die Gebühr für die Trichinenuntersuchung des erlegten Schwarzwildes zeitweise zu erlassen. Das wäre eine unbürokratische Lösung und ein echter Jagdanreiz, meinen die Jäger.

Der Text der Vereinbarung soll in dieser Woche auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht werden, kündigte der zur Beratung anwesende Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, Jan Paepke an. Es sei ein Antragsformular entwickelt worden, an dem bis zum Ende der Woche noch Änderungen möglich seien. Die Anträge der Jagdpächtergemeinschaften müssen bis zum 12. April in der unteren Jagdbehörde sein. Ansprechpartner ist Dominik Kolm. Pro über die Referenzstrecke 2015/16 erlegtes Schwein soll es 20 Euro geben.