Frankfurter Liberale wollen länger feiern

Frankfurt (Oder) (MOZ) 28 große gewerbliche Festveranstaltungen, Volksfeste oder Freiluftkonzerte gab es in Frankfurt 2016 - vor drei Jahren waren es noch 55. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Fraktion FDP/BI Stadtumbau an die Verwaltung hervor. Die Liberalen sprechen sich angesichts des Veranstaltungsrückgangs "für mehr Augenmaß bei Lärmschutzregelungen im Frankfurter Stadtgebiet und insbesondere in der Innenstadt aus", heißt es in einer Pressemitteilung. "Die gesetzlichen Regelungen werden bislang nicht optimal genutzt. Viele Veranstaltungen werden mit starren Zeitbegrenzungen belegt, statt sie als kulturellen Gewinn für unsere Stadt zu sehen, für die flexible Maßstäbe angelegt werden müssen", urteilt Wolfgang Mücke, Chef des FDP-Kreisverbands.

In den Frankfurter Ortsteilen, Altberesinchen und Nord blieben die Veranstaltungszahlen demnach weitgehend stabil. In West gingen sie im Vergleichszeitraum von 18 auf 6 und in der Innenstadt von 22 auf 13 zurück. Von insgesamt 28 Veranstaltungen mussten 21 um 22 Uhr beendet werden. In einem Fall wurde die Genehmigung auf 23 Uhr, in zwei Fällen auf 0 Uhr und vier Fällen über Mitternacht hinaus verlängert. Auch von 62 sonstigen, kleineren gewerblichen Veranstaltungen (etwa Public Viewing zur Fußball-EM) in der Innenstadt erhielten nur 20 eine Ausnahmegenehmigung. Hintergrund für die nach Ansicht der FDP verhaltene Genehmigungspraxis sind oftmals Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung.

Für eine Stadt, die sich als Kulturzentrum sehe, sei die Zahl der erteilten Ausnahmen dennoch zu wenig, findet Mücke. "Ungeachtet der berechtigten Anwohnerinteressen ist 22 Uhr als Richtzeit für öffentliche Veranstaltungen besonders im Sommer nicht mehr zeitgemäß. Hier sollte 0 Uhr die Richtgröße sein." Gerade für Veranstaltungen mit guter Resonanz wie der Oderstrand oder das Sommerfest der Viadrina "sollte das Zeitfenster ebenfalls deutlich geöffnet werden". Zu einer lebens- und liebenswerten Stadt gehöre es dazu, "dass im Sommer in den Nacht- und Morgenstunden junge Menschen auf den Straßen unterwegs sind - nicht nur auf dem Campus".

Mehr Leben wünscht sich die FDP ebenso auf dem Ziegenwerder. Hier verwies die Verwaltung auf den Schutzstatus der Insel - für Mücke eine zu dünne Argumentation. "Der Ziegenwerder ist nicht nur Erholungs- und Natur-, sondern auch Kulturraum. Als solcher wurde er mit dem Europagarten 2003 definiert und als solchen sollten wir ihn künftig auch wieder begreifen - Gastronomie, Musik und Spiel inklusive. Wenn der Schutzstatus dem entgegensteht, gehört der Schutzstatus auf den Prüfstand, nicht das Recht auf Kultur."

Das Gewerbeamt sei in der Pflicht, Regelungen gewerbefreundlicher auszulegen, meint Mücke: "Wenn wir keine Schlafstadt sein wollen, müssen wir jetzt handeln."