Job-Center verwehrt Umzug

Schwedt (MOZ) Darf ein Hartz-IV-Empfänger, dessen Miete vom Jobcenter übernommen wird, so mir nichts dir nichts umziehen? Oder kann die Behörde das verbieten? Diese Frage stellt Vivienne Z. (Name geändert) aus Schwedt. Die alleinerziehende Mutter mit neunjährigem Kind wollte von einem Viertel in ein anderes innerhalb der Stadt ziehen. Zunächst mit der Begründung, weil es ihr dort nicht gefiel und sie sich im Haus nicht wohlfühlte. Und dann wollte auch ihr Freund zu ihr ziehen.