Auf Namenssuche mit alten Fotos

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Um seine Arbeit im Ort bekannter zu machen und auch neue Mitstreiter zu gewinnen, hatte der Kulturverein Grünes Tor am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür in seinen Vereinsräumen in der Lindenallee geladen. Vorsitzende Astrid Fritsche und ihre Mitstreiter konnten sich über etliche Neugierige freuen. Man habe bewusst keinen Vortrag angesetzt, erklärte sie. "Den hören sich die Leute an und gehen danach wieder. Wir wollten aber bewusst den Austausch", fügte sie hinzu. Den hat es gegeben. Zwischenzeitlich war es durch die vielen Gespräche sogar etwas zu laut.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560630/

Wer erkennt jemanden? Hartmut Geister, Walter Masche und Holger Ruppert (v.l.) schauen sich beim Tag der offenen Tür des Kulturvereins Grünes Tor Hoppegarten alte Schulfotos an.

Wer erkennt jemanden? Hartmut Geister, Walter Masche und Holger Ruppert (v.l.) schauen sich beim Tag der offenen Tür des Kulturvereins Grünes Tor Hoppegarten alte Schulfotos an. © MOZ/Uwe Spranger

Walter Masche hatte eine Reihe von Schülerfotos aus Münchehofe aus den 1930er- und 1940er-Jahren dabei. "Wir kennen den Lehrer und seine Kinder", sagte er. Am Tisch erkannte jemand ein Mädchen mit auffälliger Schleife im Haar. Ziel ist es nun, so viel wie möglich Namen zusammenzutragen.

Vor kurzem waren Masche und Hartmut Geister im Kreisarchiv in Seelow und haben etliches an Material gesichtet. Zum Beispiel alte Protokolle des Gemeinderats. Damit lasse sich zum Beispiel belegen, dass das Dorf wirklich 1926 ans Stromnetz angeschlossen wurde, wie es Erzählungen besagten. Geister hatte auch einiges zu seinem Hof gefunden, den er mittlerweile in siebter Generation bewohnt. "Es ging 1820 los", erzählt er.

Eine Bauzeichnung von einem Aussichtsturm, von dem es bereits ein Foto gab, wurde ebenfalls entdeckt. "Wir mussten neue Quellen erschließen", sagen die Münchehofer. Nach der Wende sei vieles weggeflogen, manches vermutlich auch durch die Eingemeindung nach Hoppegarten. Das Material könne anderen ja für ein Buch dienen.

Astrid Fritsche hat eine Publikation so gut wie fertig. Darin geht es um die Baugeschichte der Rennbahn. Die Gebäude hätten bislang weniger im Mittelpunkt gestanden, zum Teil gebe es gar fehlerhafte Überlieferungen, so die Kunsthistorikerin. Und es wusste bislang niemand, woher die Idee für eine Dachform stammt, die auf alten Bildern zu sehen ist und die es sonst auf keiner anderen Rennbahn gebe. "Ich habe es herausgefunden", verkündete sie. Verraten werde es aber erst in der Schrift.

Sie kündigte überdies einen Vortrag zum Lutherjahr an. Der Termin werde demnächst im Vorstand besprochen. Ebenso wie Termine von Führungen. Sie erinnerte bei der Gelegenheit daran, dass man hoffe, öfter Runden durchs Gutshaus anbieten zu können. Der Bürgermeister wolle dabei unterstützen.