Gestrickte Socken gegen Samen

Zollbrücke (MOZ) "Das ist roter Zuckermais aus Ungarn", erläuterte Heiko Stiller und holte den kleinen mit dunkelroten Körnern besetzten Kolben aus dem Glas, der von weitem an eine kleine Haarbürste erinnerte. Viele Tütchen und Gläser hatte der Hobby-Gärtner aus Sietzing an seinem Stand im Bühnenhaus. Denn Schneeregen verhinderte Aktionen im Freien.

20.3.2017: Saatgutbörse im Theater am Rand am 19.März 2017: Heiko Stiller aus Sietzing © MOZ

Weil alte Gemüse- und Getreidesorten nicht gehandelt werden dürfen, hatte das Theater am Rand am Sontag einmal mehr zu einer Saatgutbörse eingeladen. Und dabei ist Tauschen angesagt. Entweder Saatgut gegen Saatgut. Andere bringen zum Tauschen gestrickte Socken, frische Eier oder andere Produkte aus ihren Gärten mit. So hat jeder etwas von dem Geschäft.

Außer dem Mais hatte Heiko Stiller Saatgut verschiedener Sorten Bohnen, Erbsen und Kartoffeln dabei. Getauscht habe er auch schon. "Ich habe neuen Mais und neue Kürbis natürlich als Saatgut bekommen", sagte er lachend. Er habe vor allem Interesse an weiteren alten Bohnensorten, erklärte der Hobbygärtner. Dabei gehe es nicht unbedingt um den Geschmack. Vielmehr komme es darauf an, einen möglichst guten Ertrag auf dem Boden zu erzielen und dafür die unterschiedlichen Sorten auszuprobieren.

Die Saatgutbörse biete die Chance einer Abkehr von der industriellen Landwirtschaft mit ihrer Massenproduktion, so die Veranstalter vom Theater am Rand. Durch die gute Resonanz der Besucher können sie sich bestätigt fühlen.